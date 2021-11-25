Антивакцинатори на мітингу в Києві: "навколо прибульці, нас вбиває Гадзіла" (відео)

Одна жінка, яка бере участь у мітингу, заявила, що вчені 7 років в колайдері розробляли найбільшу частку, яка називається "Гадзіла".

"Гад" - це гади, а "іл" з англійської - хвороба", - заявила жінка.

За її допомогою глобалісти нібито можуть знищити людину, яка їм не подобається.

Інша ж заявила говорить про те, що на вищих посадах у всьому світі знаходяться прибульці, і вони керують усіма процесами вакцинації, щоб контролювати людей.

Також люди вірять у те, що за допомогою вакцини хочуть зменшити кількість населення на Землі.

Деякі говорять про експерименти над людьми, які проводять за допомогою вакцин.

Антивакцинатори на мітингу в Києві розсмішили мережу (відео: YouTube)

Інші популярні міфи

Шкода вагітним

Серед антивакцинаторів існує думка, що щеплення від коронавірусу шкодить вагітних жінкам. Нібито вакцина може вплинути на ДНК матері і дитини, а також на репродуктивну функцію жінки.

Лікарі говорять про те, що це всього лише вигадки і не варто боятися вакцин.

Щеплення - це введення інактивованих частинок вірусу, або модифікованої РНК, яка викликає в організмі імунну відповідь. У ДНК вона не проникає і не може це зробити, не кажучи про вплив на репродуктивну функцію.

Ослаблення імунітету

У мережі також поширюють нове "дослідження" від американського хіропрактика, в якому він заявляє про ослаблення імунітету після щеплення від COVID-19.

Насправді ж висновки доктора-хіропрактика помилкові. Крім того, немає ніяких наукових підтверджень словам антивакцинатора.

Клінічні випробування, в яких проводився аналіз крові, не показали жодних доказів того, що вакцини від коронавірусу можуть пригнічувати імунітет.

Навпаки, багато досліджень, включаючи CDC, показують, що вакцини посилюють імунну відповідь організму, а не знижують його.

Також зустрічаються такі абсурдні міфи про вакцинацію, що важко уявити, як люди вірять в таку нісенітницю.

Вакцина вбиває 8-й ген

Існує міф про те, що вакцинація вбиває 8-й ген, який налаштований на вібрації Бога. Нібито після вакцинації людина втратить зв'язок з Всевишнім.

За словами генетика, Юрія Леонова, це повна маячня і він навіть не хоче таке коментувати.

Вакцина заражає нещеплених спайковим білком

Антивакцинатори вірять в те, що вакциновані люди можуть заражати нещеплених спайковим білком, який при попаданні в організм людини викликає імунну відповідь і поширюється в організмі.

Насправді противірусні вакцини містять або ослаблені, або інактивовані віруси, або їх частини (зокрема, спайковий білок) або фрагменти РНК (ДНК).

Але всі ці об'єкти не можуть розмножуватися в організмі вакцинованої людини, і не здатні заражати інших людей.

Більше про найбільш дикі і смішні міфи про вакцинацію дивіться у відео РБК-Україна.

Відео: РБК-Україна