Антивакцинатор Стахів розповів про зв'язки з кланом Кеннеді

Антивакцинатор зазначив, що його їдуть підтримати з-за кордону. У нього родичі живуть США, включаючи батька, рідну сестру, хрещеного батька і т. д.

"Вся сім'я майже в США. У мене є зв'язки з племінником Кеннеді, Робертом. Його батько був прокурором. Він є головою медичинської дитячої асоціації", - заявив Стахів.

Зазначимо, що Стахіва підозрюють зв'язках з Росією, в спробі здійснення перевороту і захоплення влади.

Суд все ж сьогодні обрав запобіжний захід для Стахіва - тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень.

Антивакцинатор Стахів заявив про зв'язки з родиною Кеннеді (відео: YouTube)