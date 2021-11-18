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Антивакцинатор Стахів розповів про зв'язки з кланом Кеннеді

Автор: Styler

Остап Стахів перебуває у Галицькому районному суді міста Львова, де йому вдруге намагаються обрати запобіжний захід. Антивакцинатор заявив, що у нього є зв'язки з кланом американської сім'ї Кеннеді.

Про це Стахів розповів під час спілкування з журналістами телеканалу "НТА" із залу суду.

Антивакцинатор зазначив, що його їдуть підтримати з-за кордону. У нього родичі живуть США, включаючи батька, рідну сестру, хрещеного батька і т. д.

"Вся сім'я майже в США. У мене є зв'язки з племінником Кеннеді, Робертом. Його батько був прокурором. Він є головою медичинської дитячої асоціації", - заявив Стахів.

Зазначимо, що Стахіва підозрюють зв'язках з Росією, в спробі здійснення перевороту і захоплення влади.

Суд все ж сьогодні обрав запобіжний захід для Стахіва - тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 998 тисяч 800 гривень.

Антивакцинатор Стахів заявив про зв'язки з родиною Кеннеді (відео: YouTube)

Вчора Стахів не з'явився на засідання суду через його скарги на різке погіршення здоров'я. Це сталося відразу після того, як СБУ провела обшук в його квартирі.

Його відвезли в міську лікарню, де його обстежили і заявили, що необхідності в госпіталізації немає.

У слід за Стахівом до лікарні увірвалося близько 20 його прихильників. Чоловіки влаштували бійку в клініці. Довелося викликати поліцію.

Нагадаємо, Стахів був одним з організаторів пікету антивакцинаторів у Києві, який проходив 3 листопада. На мітингу блогер-антивакс заявила, що українці і росіяни - один народ.

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Львівантивакцинатор