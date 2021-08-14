Антитіла від коронавірусу у дітей: скільки часу вони зберігаються

Рівень антитіл з часом знижується у дітей. Зокрема, вони найбільше тримаються 4 місяці. Про це повідомляє Israel Hayom. Так, до такого висновку дійшли дослідники з медичного центру Шаарей Цедек в Ізраїлі. За словами фахівців, медики зробили тести на антитіла дітям, які надходили до відділень невідкладної допомоги у лікарнях Ізраїлю. Близько 10% з них раніше хворіли на коронавірус, але тільки половина з них знали про це. Як йдеться у дослідженні, в пацієнтів рівень антитіл поступово знижувався після одужання. Окрім того, у крові більшості дітей, які були перевірені через чотири місяці після захворювання, антитіл не виявили. Зокрема, у дослідженні взяли участь 1000 дітей, які надходили до медзакладу впродовж кількох місяців, починаючи з жовтня 2020 року. Чим коронавірус небезпечний для дітей Вчені кажуть, що діти рідше заражаються COVID-19 і значно рідше переносять його у важкій формі. Минулого року дослідження Лондонського університету підтвердило, що підлітки у віці з 12 до 14 років значно рідше заражаються COVID-19 від інфікованої людини, ніж дорослі. Також у багатьох дітей, якщо вони справді підхоплять вірус, навіть не буде ніяких симптомів. Однак, велика ймовірність легкого перебігу значно вища, ніж в дорослих. Хоча випадки серйозного захворювання дітей стаються не часто, все ж не можна сказати, що вірус абсолютно безпечний для дітей. Раніше ми повідомляли, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію, але закликає робити щеплення. Також штам коронавірусу Йота практично не впливає на чутливість до вакцинації.