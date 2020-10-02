Антитіла до COVID-19 зникають у пацієнтів через три місяці: вчені зробили нову заяву

Вчені з'ясували, що рівень антитіл до коронавірусу починає знижуватися через три місяці після зараження і повністю зникає ще через такий же період часу. Нові дані дають можливість припустити, що імунітет проти COVID-19 справді може зникнути у тих, хто вже перехворів, в середньому через пів року.

Дослідження було проведено з добровольцями, які перехворіли COVID-19 і результати були опубліковані в журналі Blood. Про це пише видання Medicalxpress.

Для дослідження у добровольців щодня брали проби та спостерігали, як змінюється у пацієнтів концентрація антитіл. В середньому на 88 день після зараження SARS-CoV-2 у добровольців починала падати концентрація антитіл. Ще через три тижні концентрація антитіл впала майже у два рази. Ще через три-чотири місяці аналізи показали, що антитіл в організмі пацієнтів не залишилося зовсім.

Автори дослідження відзначили, що не варто турбуватися тим, хто переживає за нові вакцини, які знаходяться в розробці. Вони не будуть мати такий же короткостроковий ефект, через те, що вакцини викликають більш високі рівні антитіл і ведуть до іншого механізму в організмі.

Крім того, вчені пояснили, що під час дослідів вони вивчали тільки наявність антитіл у тих, хто перехворів, але не вивчали Т-клітинну імунну відповідь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названі суперносії коронавірусу, які хворіють в легкій формі.

А також розповідали про те, у кого коронавірус ніколи не викличе ускладнень.