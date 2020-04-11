Антисептик проти коронавіруса своїми руками: прості і доступні рецепти

Фахівці дали прості рецепти антисептиків, які можна швидко приготувати вдома
Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та світу і самим головним засобом для зниження ризику інфікування медики називають чистоту рук. Мити руки потрібно часто, не менше 20 секунд з милом. Якщо вода з милом недоступні, то потрібно використовувати антисептики.
Але що робити, якщо в аптеках немає антисептиків або магазину поблизу немає? Як зробити дезінфекційний розчин в домашніх умовах – в матеріалі Styler.
Найпростіший рецепт антисептика в домашніх умовах дали ВООЗ:
Всі інгредієнти потрібно змішати в одній ємності та додати трохи кип'яченої води. Збовтати та розлити в невеликі ємності, які зручно носити в сумочці, в кишені, поставити в автомобілі. Ємності варто відзначити наклейками.
Обробляти руки антисептиком потрібно не менше 30 секунд і повністю покрити всю поверхню шкіри рук. Також потрібно приділити особливу увагу нігтям, оскільки під ним накопичується бруд.
Рецепт антисептика №2
Наприклад, на 200 мл будь-якого міцного алкоголю потрібно взяти не менше 100 мл гелю алое віра.
Рецепт антисептика №3
Всі інгредієнти змішати та дати настоятися не менше 48 годин. Отриманий антисептик розлити по зручним посудинам.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики назвали найбільш ефективні антисептики у боротьбі з коронавірусом.