Антибіотики - для профілактики всього: чим небезпечна шкідлива звичка українців

У 2020 році українці приймають антибіотики в 40 разів більше, ніж раніше. При цьому дуже часто люди самі починають пити препарати, без рецепта лікаря. Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За кордоном, зокрема у Франції, Іспанії і Португалії, люди не можуть купити антибіотики без рецепта лікаря. В Україні ж це можна зробити легко, попри те, що безконтрольне лікування загрожує здоров'ю. Про це повідомляє газета "Експрес".

Біля однієї з аптек жінка зізналася, що купує антибіотики без рецепта. Крім того, вона нічим не хворіє, і приймає препарати для профілактики, щоб не підхопити ніякий вірус.

Інша жінка похилого віку також розповіла, що приймає антибіотики по одній таблетці в день для профілактики коронавірусної інфекції.

При цьому співробітники аптек теж охоче пропонують на вибір антибіотики від 60 до 300 гривень для профілактики коронавірусу. Хоча насправді антибіотик не впливає на COVID-19.

"Використовувати антибіотик для профілактики чого-небудь немає жодного сенсу. Ці ліки здатні руйнувати і знищувати бактерії, які до них чутливі", - зазначила сімейний лікар Ольга Гордієвич.

Вона пояснила, що часто вірусні інфекції, включаючи COVID-19, ускладнюються бактеріальним запаленням. В такому випадку вже необхідно приймати антибіотики.

"Самовільне призначення антибіотиків - це велика проблема, яка призводить до розвитку стійких бактерій, які в майбутньому неможливо буде подолати", - підкреслила фахівець.

Лікар-інфекціоніст Євген Дубровський каже, що вживання антибіотиків на ранній фазі коронавірусної хвороби небезпечно, оскільки може спровокувати різке погіршення стану і посилити набряк легень.

Нагадаємо, лікар Євген Комаровський розповів, чи врятує від COVID-19 протизапальне.

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