Антибіотики не допоможуть: Супрун "рознесла" контактні зоопарки

Ілюстративне фото (facebook.com/newslab.ru)

Супрун пояснила, чому їх слід заборонити

Контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує. Про це розповіла в.о. голови МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Нове дослідження, представлене на Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань (ECCMID) в Амстердамі в 2019 році, показало велику небезпеку контактних зоопарків.

Дослідники проаналізували бактерії, сконцентровані в найбільших контактних зоопарках. З'ясувалося, в цих місцях поширені антибіотикорезистентні бактерії, тобто ті, які не лікують антибіотики. Для аналізу вчені відібрали вісім зоопарків. Серед зібраних матеріалів була проба з 228 тварин, що належать до 42 різних видів (шкіри, хутра або пір'я) - тобто тих ділянок, якими часто взаємодіє відвідувач. У знайдених бактерії виявили стійкі до протидії мікроби.

Мова йде про бета-лактамази розширеного спектра та ентеробактерії AmpC-E. Особливістю цих мікроорганізмів є можливість успішної протидії антибіотиків. Простіше кажучи, контактні зоопарки можуть передавати небезпечні бактерії, способів боротьби з якими не існує.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Супрун закликала не відвідувати контактні зоопарки. Вона зазначила, що спілкування з тваринами для людей корисно, якщо воно безпечно не тільки для нас, але і самих тварин. А у випадку з контактними зоопарками таке складно сказати. Багато тварин страждають, живучи в таких умовах, а відвідувачі зоопарків - ризикують захворіти небезпечними хворобами.

Також вона навела дані UAnimals про причини, чому не варто відвідувати такі зоопарки і чому їх слід заборонити. Зокрема, через неналежні умови утримання тварин; також те, що тварини можуть мати психічні розлади; через небезпеку для дитини через укусів і подряпин; поширення захворювань.

Супрун нагадала, що дикі тварини є носіями великої кількості захворювань, серед яких, зокрема, можна назвати кампілобактеріоз, сальмонельоз, лістеріоз і бруцельоз.

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про те, що українців закликали відмовитися від контактних зоопарків, коли відвідувачі за певну плату можуть торкатися до тварин і пестити їх - відповідна електронна петиція з'явилася на сайті Верховної Ради. Автор документа критикує "бізнес на безправ'ї тварин" і вказує не лише на моральні принципи, але й на небезпеку для здоров'я людей і звірів.

Раніше ми повідомляли, що Уляна Супрун розповіла про жахливі наслідки харчування українців.

Також нещодавно у Супрун розповіли, як і де безкоштовно пройти безкоштовний тест на холестерин.