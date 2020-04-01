Антибіотики та коронавірус: Комаровський зробив важливу заяву

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав відповідь на питання, чи можна приймати антибіотики з метою профілактики від коронавіруса

Коронавірус в Україні за добу було діагностовано ще у 96 людей, і таким чином загальна кількість пацієнтів збільшилася до 645. Громадяни постійно шукають нові способи захиститися від небезпечної хвороби - наприклад, за допомогою антибіотиків. Доктор Євген Комаровський розвінчав домисли про таку "профілактику" та пояснив, чому вона не спрацює.

Відповідаючи на популярне питання щодо прийому антибіотиків при пневмонії, адже вірус також викликає цю недугу, відомий педіатр у своєму новому відео про COVID-19 попередив про зворотний ефект із тяжкими наслідками.

Комаровський нагадав, що антибіотики на віруси не діють.

"Звертаю вашу увагу, що для того щоб визначити, пневмонія вірусна або бактеріальна, як правило, не потрібні жодні мазки. Для цього достатньо зробити звичайний клінічний аналіз крові. І показники в загальному аналізі крові, який робиться протягом 5 хвилин на гематологічному аналізаторі, дозволяють у більшості випадків вирішити - це вірус чи бактерія, чи потрібен антибіотик чи ні", - розповів лікар.

Це дозволяє лікарям призначати антибіотики прицільно, додав він.

"Більше того, коли у людини після вірусної інфекції або на її тлі розвивається запалення легенів - як ускладнення хвороби - то в кожному регіоні лікарі зазвичай знають, які збудники найчастіше викликають негоспітальні (домашні) пневмонії, які збудники актуальні для дітей, а які для дорослих, який антибіотик треба призначити дитині, дорослому, літнім людям", - розповів Комаровський

Також лікар вищої категорії наголосив, що Всесвітня організація охорони здоров'я та всі вчені світу постійно доводять, що профілактична антибіотикотерапія не спрацьовує.

"Тобто якщо ви приймаєте антибіотики до того, як виникла пневмонія, ви не можете її запобігти. Більше того, науковці завжди доводили лікарям, що профілактична антибіотикотерапія збільшує ризик розвитку ускладнень. І раптом купа народу стала з приходом коронавіруса розповідати нам, що мало не при першому чихі потрібно призначати антибіотики", - дивується він.

Комаровський зазначає, що це повністю суперечить всім канонам медицини.

"Ми чекаємо більш серйозних досліджень, і поки що немає жодних робіт, які б доводили, що треба з першого дня коронавіруса призначати антибіотики", - розповів лікар.

Педіатр також акцентував увагу, що швидше за все такі дії тільки призведуть до гірших наслідків для організму.

"Більше того, з максимально можливою ймовірністю це неправильно, це збільшить ймовірність ускладнень. Якщо порушена вентиляція легенів, якщо є дихальна недостатність, якщо знижені імунні сили, то завжди є ризик, що пневмонія розвинеться тільки тієї бактерією, яка стійка до того антибіотика, який ви призначили. Значить знадобиться призначати більш сильні препарати, швидше за все вже в умовах стаціонару", - заявив Комаровський.

Відео: Комаровський висловився про антибіотики та коронавірус

Нагадаємо, що раніше колишня керівниця МОЗ України Уляна Супрун висловилася про можливості в клініках запобігати смертельні випадки від коронавіруса і розповіла, як апарати штучної вентиляції легень можуть врятувати життя хворим COVID-19.