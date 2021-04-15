Антибіотикам додаткові ліки не потрібні: Комаровський зруйнував популярні міфи

Відомий український лікар Євген Комаровський спростував відомі омани з приводу призначення антибіотиків разом з іншими лікарськими препаратами. Він пояснив, чому таке поєднання ліків може стати надзвичайно ризикованим для дитячого організму.
Комаровський зазначив, що у своїй переважній більшості антибіотики – самостійні та самодостатні ліки. Препарати, які використовують для лікування дітей до одного року – нетоксичні й мають мінімум побічних ефектів. І зовсім не вимагають додаткових ліків. Він перерахував найвідоміші міфи про ліки.
Не потрібні ліки "для імунітету" - антибіотики не мають пригнічуючої дії на імунну систему.
Разом з антибіотиками не потрібно приймати протигрибкові препарати – немає доказів, що такі препарати мають профілактичний вплив і зменшують виникнення грибкової інфекції.
Разом з антибіотиками не треба приймати "ліки для кишечника". Пов'язане з антибіотиками пригнічення корисних кишкових мікробів, виражена настільки, що це потребує лікування, — явище досить рідкісне. Зустрічається вона при тривалому застосуванні антибіотиків широкого спектра дії, особливо тоді, коли прийом антибіотика супроводжується експериментами з харчуванням — насильницьким годуванням, зловживання жирною їжею. Однак дієта у поєднанні з припиненням прийому антибіотика — цілком достатнє лікування, оскільки кишкова флора відновлюється дуже швидко.
Разом з антибіотиками не треба приймати протиалергічні засоби. Якщо цей антибіотик викликає алергічну реакцію, його слід негайно скасувати та призначити інший препарат. Все, чим може допомогти протиалергічний препарат, — відсунути терміни появи симптомів і дозволити дитині взяти кілька зайвих доз непотрібного препарату.