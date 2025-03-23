Анорексия, бред, нарциссизм и расстройства тела: ученые рассказали, как Instagram и ТикТок разрушают психику

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, но всегда ли их влияние положительное? Недавние исследования показывают, что популярные платформы могут не только объединять людей, но и провоцировать серьезные психические расстройства.

Как социальные сети влияют на психику человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на недавнее исследование, опубликованное в BMC Psychiatry.

Новое исследование, проведенное учеными Университета Саймона Фрейзера, выявило тесную связь между интенсивным использованием социальных сетей и психическими расстройствами, в частности с бредом, такими как нарциссизм и дисморфическое расстройство тела.

Согласно недавно опубликованному исследованию в журнале BMC Psychiatry, представляющему собой систематический обзор всей доступной академической литературы, более 2500 публикаций об использовании социальных медиа и психических расстройствах, формы бреда являются самыми распространенными психиатрическими расстройствами, связанными с интенсивным использованием социальных сетей.

К таким расстройствам относятся:

нарциссическое расстройство личности (бред превосходства)

эротомания (бред, что кто-то из известных лиц вас любит)

дисморфическое расстройство тела (бред о недостатках определенной части тела)

анорексия (бред о размере тела)

"Социальные медиа создают условия, в которых заблуждение легче поддерживать благодаря наличию платформ и приложений, усиливающих причины этих расстройств, и отсутствию эффективной проверки реальности. Это исследование имеет важные последствия для понимания причин и симптомов психических заболеваний, а также того, как они могут обостряться из-за онлайн-платформ", - отмечает Бернард Креспи, профессор биологических наук и канадский исследователь кафедры эволюционной генетики и психологии.

Авторы исследования утверждают, что сами социальные медиа не являются проблемными, но виртуальные миры, соединенные с социальной изоляцией в реальной жизни, создают среду, где люди могут поддерживать обманчивое представление о своей идентичности без тщательного контроля.

Несмотря на то, что социальные медиа могут иметь положительное влияние благодаря своей способности объединять людей и помогать чувствовать единство, Креспи и его соавтор Нэнси Янг отмечают, что чрезмерное использование социальных медиа часто негативно влияет на людей, которые имеют повышенный риск психических расстройств.

Они также отмечают, что многие функции популярных платформ поддерживают и даже усиливают психические и физические заблуждения, позволяя людям создавать неточные самопрезентации.

Разница между онлайн-взаимодействиями и личными социальными контактами, где люди могут лучше контролировать свои иллюзии из-за физической и эмоциональной реальности, только усиливает отклонения от психического благополучия, добавляет Креспи.

Исследование пришло к выводу, что людям, страдающим от расстройств, связанных с бредом, было бы полезно уменьшить время, потраченное в социальных сетях.

Авторы также призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы выяснить, какие именно аспекты социальных медиа способствуют обману и разработать способы сделать онлайн-взаимодействия более обоснованными и приближенными к реальной жизни.

Для этого исследователи предлагают использование технологий, таких как зрительный контакт, 3D-перспективы, аватары и другие технологии погружения.

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