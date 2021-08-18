Аномальні перепади температур і моторошні грози: погода готує неприємний сюрприз

На сході країни синоптики прогнозують сильні грози та шквальний вітер в більшості областей, негода обійде стороною тільки Донецьку і Луганську області. Температура повітря в нічний час складе +17 +20 градусів. Вдень у більшості областей від +29 до +31 градуса, місцями до +33 + 34 градусів.

У південній частині грозові дощі та шквали обрушаться на Одеську і Миколаївську області. В інших областях - сухо. Вночі від +17 до +20 градусів, вдень від +30 до +32 градусів, в Одесі до + 30 градусів. У Криму без опадів, очікується сильний вітер, вночі + 18 +20 градусів, вдень від +28 до + 30 градусів.

Північні області Чекають грози, зливи та шквальний вітер, а також різке похолодання. Вночі в регіоні + 17 +19 градусів, вдень +22 + 24 градуси.

Негода відступить із західних областей, грози можливі лише у Чернівцях та на Закарпатті. Однак синоптики прогнозують сильне зниження температури, сильний вітер і невеликі локальні дощі в нічний час. Температура повітря вночі в регіоні коливатиметься в межах + 9 +14 градусів, вдень очікується від +19 до + 23 градусів.

У центральній частині країни очікуються сильні грозові дощі та штормовий вітер. Вночі + 15 +18 градусів, вдень від +27 до + 30 градусів.

У Києві 18 серпня пройде гроза, дощ прогнозується вночі та в денний час. Вітер північно-західний, зі штормовими поривами. Вночі в столиці + 17 +19 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 18 серпня