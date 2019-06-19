Аномальна спека: синоптики дали небезпечний прогноз погоди на липень

У липні 2019 погода в Україні буде спекотною. Синоптики дали прогноз, згідно з яким деяких регіонах країни температура буде ще більш високою, ніж у червні.

Незважаючи на те, що на початку липня країну накриють дощі і настане невелике похолодання (+19...+23), місяць буде дуже спекотним. За словами метеорологів, сильна спека повернеться вже з 6-7 числа. Температура підскочить до +27...+32 і протримаються такі показники приблизно до середини місяця.

Народний синоптик Леонід Горбань запевняє, що з 17 липня трохи похолодає (+19...+24), прийдуть дощі і посвіжішає. Правда, каже фахівець, приблизно з 22 числа стовпчики термометрів знову підскочать до +34 градусів. Така аномальна спека протримається аж до початку серпня.

При цьому всьому, значних опадів чекати українцям не варто. Невеликі опади не зможуть особливо вплинути на спеку. Тому, синоптики радять денну липневу спеку проводити десь біля води, адже +34 перенести важко навіть в тіні, особливо літнім людям. Тим, хто не планує відпустку на липень, а проведе місяць у офісі, то краще працювати "в обнімку" з кондиціонером.

Відзначимо, що по ночах погода в липні 2019 буде більш комфортною - від 20 до 25 градусів тепла.

Додамо, що в Києві особливо жарко буде у другій половині липня. Вже з 17 числа стовпчики покажуть 30 градусів тепла.

Погода на початку липня у Києві (скріншот)

Як пережити спеку в Києві

Літню спеку буде легше пережити, якщо слідувати декільком простим правилам. Особливо на ці пункти повинні звернути увагу люди, які багато часу проводять на вулиці або в транспорті.

Ваш одяг повинен бути в світлих тонах і з натуральної тканини.

На час спеки відмовтеся від закритої взуття - воно перешкоджає теплообміну.

Обов'язково носіть з собою воду (бажано з лимоном). Рецепт ідеального освіжаючого і тонізуючого напою: заварити лимон і корінь імбиру, остудити і залити в термос з льодом. А ось від солодкої газованої води на спеці краще відмовитися.

Якщо ви їдете в спеку в громадському транспорті, то спробуйте відкрити всі вікна. Нехай буде протяг. При такій погоді небезпека від нього значно менша, ніж від перегріву.

Відмовтеся від "зігріваючої" їжі - такої, як сало і мед. Також не варто вживати багато кави (це додаткове навантаження на судини) і, звичайно ж, алкогольних напоїв (у тому числі пива).

Нагадаємо, нещодавно у Києві зафіксували новий температурний рекорд.

Раніше синоптики розповіли, коли спаде спека в Україні.