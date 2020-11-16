Ці аномалії можуть залишитися на все життя: український лікар розповів про наслідки COVID-19

Хтось хворіє на коронавірус безсимптомно, а хтось досі проходить тривалу реабілітацію, перенісши хворобу ще в березні. Лікар розповів, чим небезпечний затяжний COVID-19 і які його наслідки можуть переслідувати пацієнтів протягом усього життя. Навіть перехворівши на коронавірус, ви можете не оговтатися від його наслідків – пояснює інфекціоніст Вадим Арістов, передає "Радіо НВ".

Лікар розповів, що серед найбільш поширених симптомів – зміна тканини легенів.

"Зараз все це, звичайно, вивчається – це нова хвороба, – але (у пацієнтів з COVID-19 – ред.) з'являється дуже щільна сполучна тканина, яка видна на КТ та рентгенографії. Навіть вважається, що життєвий об'єм легенів після цього буде значно менше – на 10% чи, можливо, більше", – зауважує Арістов.

Також медик підкреслив, що вірус може знаходитися в мозку. Поки що даних про те, як він може вплинути на пацієнта в довгостроковій перспективі немає, також немає достатньої кількості доказів, проте лікарі говорять про один з наслідків, який часто спостерігається.

"Точно видно зміни в малих судинах мозку, що викликає певні наслідки, рентгенологічні зміни. <...> (Під час одного з – ред.) опитувань 350 пацієнтів (дослідники – ред.) помітили, що лише 39% госпіталізованих пацієнтів після виписки змогли повернутися до свого колишнього рівня здоров'я. Серед тих, хто мав середній ступінь тяжкості та був госпіталізований, 65% повернулися до колишнього рівня здоров'я, у решти ж зберігалася слабкість (у 35% людей із середньою тяжкістю, і 53% з тих, хто був госпіталізований з важким ступенем COVID-19). Тобто потрібно розуміти, що стався дуже серйозний струс організму, його перебудова, і це може бути надовго", – наголошує медик.

Про те, як довго можуть тривати такі симптоми, лікар судить за попередніми епідеміями. Одним з наслідків епідемії у 2011 році був ARDS або гострий респіраторний дистрес-синдром.

"Проводили дослідження серед тих, хто одужав після нього у 2011 році, і за п'ять років серед досліджуваних ніхто повністю не відновився. Був 6-хвилинний тест, під час якого вони повинні були пройти дистанцію, і вони проходили лише третину дистанції в порівнянні зі здоровими людьми. У всіх (цих людей – ред.) була м'язова слабкість, щонайменше рік у них була fatigue (з французької – втома – ред.), тобто нервова слабкість, бажання полежати; випадки депресії або, навпаки, тривожних розладів – хоча б один епізод протягом всіх п'яти років. І важливо, що третина з тих, хто взяв участь у дослідженні, взагалі більше ніколи не повернулася до роботи за цей п'ятирічний період" – зазначає лікар.

При цьому все не так страшно, наголошує медик. Лікуватися від таких станів можна і навіть потрібно. Ключем до усунення таких наслідків є особисті зусилля пацієнта. З боку держави необхідно підготувати систему реабілітації, психологічної та психіатричної підтримки.

"Тому що мова йде фактично про війну, яка в такому випадку охопила не конкретні регіони, а всю країну. І, відповідно, люди будуть мати потребу в реабілітації й фізичній, і психічній", – наголошує медик.

Також Арістов розповів, які заходи потрібно вживати для реабілітації: "щодо психічних розладів, депресій – працювати з психіатром, а далі – з клінічним психологом. Якщо ми говоримо про психіатрію, неврологію, то будуть призначатися відповідні ліки".

Корисними будуть і спортивна реабілітація, фізична, лікувальна фізкультура, певні вправи та, можливо, підтримка ліками.

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