Анна Жук погибла в ДТП: муж блогерши впервые вышел на связь после трагедии

Так, любимый погибшей, который находился за рулем авто, когда произошла авария, не может поверить, что Анны больше нет.

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить, что это правда. Если бы можно было отмотать время назад и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", - обратился к покойной жене Владимир.

Анна Жук с мужем (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Впрочем, пользователей сети напугала фраза мужчины "До скорой встречи". Некоторые из фолловеров забеспокоились, что Билевцов мог намекать на серьезные намерения.

Вова, ні до якої не до зустрічі! У тебе діти! Не здумай, я тебе прошу! Вона тебе там не чекає!

Вова, не звинувачуйте себе, все буде добре, хоч би як там не було, у вас троє чудових хлопчиків. Тримайтеся, будь ласка

Вова якої швидкої зустрічі? У тебе троє дітей, так вийшло, але повір, ти дуже потрібен дітям

Ти зобов'язаний жити. Ти зобов'язаний показати, як ти її любиш, виховавши й поставивши на ноги її дітей. Адже вони тебе називають татом. І в них ні кого немає крім тебе тепер

Вово, одужуй і живи за двох! Ніяких зустрічей. Царство небесне, Анна

Анна Жук с мужем (фото: instagram.com/prosto__dobryi)

Напомним, что жизнь блогерши Анны Жук, известной как Аннет, оборвалась в трагическом ДТП 24 января. За рулем находился ее муж, который, совершив обгон, врезался в грузовик.

В салоне также находился один из сыновей супругов. Все они пострадали, и сейчас находятся под наблюдением врачей. У Анны Жук осталось трое детей.

К слову, похороны Анны состоялись в Харькове. Прощальная церемония прошла в храме Иоанна Богослова.