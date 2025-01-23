Анна Тринчер полностью обнажилась на отдыхе: соблазнительные фото

Популярная украинская певица Анна Тринчер, которая недавно похвасталась роскошным подарком от загадочного поклонника, показала новые фото со своего отдыха на Бали. Среди них певица выложила и несколько достаточно интимных.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Тринчер решила побаловать своих поклонников новыми фото с отпуска. До этого певица демонстрировала снимки в купальниках, а теперь решила полностью раздеться.
Певица показала пикантные фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)
"Листала пинтерест, нашла вот такую девочку, решила запостить. Что скажете?" – отметила с юмором в подписи к снимкам.
На фото Тринчер позирует в постели обнаженной, слегка прикрывшись одеялом.
Тринчер показала обнаженные фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)
На других снимках из этой серии она позирует в белой майке и коротких шортах молочного оттенка.
Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Фолловеры украиской артистки тут же принялись комментировать ее публикацию:
Анна Тринчер показала новые фото (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Напомним, Тринчер - украинская певица и актриса, представительница Украины на песенном конкурсе "Детское Евровидение-2015", суперфиналистка шоу "Голос країни-8", участница "Голос. Діти-2". Стала популярной после съемок в сериале "Школа".
Была в отношениях со скандальным блогером и бизнесменом Александром Волошиным - пара даже сыграла свадьбу, но их брак продлился недолго. Супруги пытались спасти свои отношения, работали с психологами, однако в конце концов сообщили о разводе. Александр откровенно признался, что его чувства угасли, и, чтобы не причинять боль Анне, он принял решение о разрыве.
Сейчас экс-муж Тринчер сбежал из Украины и живет на Бали. Тринчер в свою очередь прокомментировала его позицию.
О своей личной жизни певица в последнее время мало рассказывает. Однако периодически в своем блоге она показывает роскошные букеты цветов и дорогие подарки от тайных поклонников.
Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)