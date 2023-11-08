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Анна Тринчер в образе соблазнительной официантки снялась в видео на хит "Цілуй"

Анна Тринчер (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Татьяна Самарук

Анна Тринчер и DEMCHUK наконец-то презентовали видео на свой хит - песню "Цілуй", которая за короткий срок покорила чарт Apple Music, тренды YouTube и завирусилась в ТикТоке.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресрелиз, разосланный командой артистов, рассказывает больше о клипе, который усиливает историю любви и значимость поцелуя влюбленных пар.

Сюжет разворачивается в ресторане, где между главными героями внезапно возникает особая химия.

Аня, по праву считающаяся секс-символом украинского шоу-биза, предстает на видео в роли соблазнительной красавицы официантки. А Василию Демчуку досталась роль загадочного незнакомца.

Анна Тринчер в клипе "Цілуй" (фото: пресс-служба певицы)

Вдвоем они как зачарованные попадают в другую реальность, где кроме них не существует никого вокруг.

"Наша видеоработа только доказывает то, что любовь невозможна без первых секунд страсти и флирта. "Цілуй" - о том же желании, которое находится внутри каждого человека, но открывается только при встрече той самой, настоящей любви", - комментирует Тринчер.

Тринчер и Демчук (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Певцы добавляют, что "Цілуй" - это не просто видеоклип, это их "попытка передать ощущение магии и страсти, которые испытывают герои в своем ночном рандеву".

"Пусть каждый, кто посмотрит клип, позволит себе безумствовать от любви и предаваться моменту, когда влюбленность накрывает", - резюмирует Демчук.

 

Ранее мы сообщали, что Анна Тринчер показала свой шикарный дом, но поклонники не оценили.

Также читайте, что муж Тринчер "засветился" на сайте для знакомств.

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