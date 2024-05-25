Анита Луценко призналась, удалось ли наказать хирурга, изуродовавшего ей живот

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По словам Аниты, после неудачного опыта она поняла, что любая операция - это важнейший шаг, к которому нужно всячески готовиться.

"Перед тем, как решаться на такое, стоит "семь раз отмерить", собрать реальные отзывы о враче, посмотреть его работы, а не слепо доверять рекомендациям коллег и статусу. Думаю, что идя на любую операцию, нужно также понимать, что результат может быть и плохой", - сказала звезда.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Также она призналась, звонил ли ей врач с извинениями и были ли мысли подавать на него в суд.

"Я не подавала исков в суд и никто мне не звонил тоже. Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все идеально. Хотя идеально скорее было до операции, по сравнению с результатом", - поделилась Луценко.

Сейчас, говорит тренер, она в процессе реабилитации, и ее живот стал ближе к нормальному.

Анита Луценко после первой и повторной операции (фото: instagram.com/anitasporty)

Напомним, Анита легла под нож хирурга, чтобы удалить пупочную грыжу, которая появилась после родов, а также подшила диастаз.