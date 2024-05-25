Анита Луценко призналась, удалось ли наказать хирурга, изуродовавшего ей живот

В марте украинский тренер Анита Луценко рассказала о неудачной операции на животе, которую ей делал один из самых известных хирургов Украины. Впоследствии она снова решилась на вмешательство, чтобы исправить ситуацию. Знаменитость ответила, какие выводы сделала для себя после этой истории.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью тренера для OBOZ.UA.

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По словам Аниты, после неудачного опыта она поняла, что любая операция - это важнейший шаг, к которому нужно всячески готовиться.

"Перед тем, как решаться на такое, стоит "семь раз отмерить", собрать реальные отзывы о враче, посмотреть его работы, а не слепо доверять рекомендациям коллег и статусу. Думаю, что идя на любую операцию, нужно также понимать, что результат может быть и плохой", - сказала звезда.

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Также она призналась, звонил ли ей врач с извинениями и были ли мысли подавать на него в суд.

"Я не подавала исков в суд и никто мне не звонил тоже. Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все идеально. Хотя идеально скорее было до операции, по сравнению с результатом", - поделилась Луценко.

Сейчас, говорит тренер, она в процессе реабилитации, и ее живот стал ближе к нормальному.

Анита Луценко после первой и повторной операции (фото: instagram.com/anitasporty)

Напомним, Анита легла под нож хирурга, чтобы удалить пупочную грыжу, которая появилась после родов, а также подшила диастаз.