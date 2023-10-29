Живодерские истории. 5 самых жестоких экспериментов над животными

"Любовь" индюков

В течение длительного времени исследователи из Пенсильвании наблюдали за индюками, в результате чего пришли к выводу, что самцы спариваются с "моделями" самок с таким же желанием, как и с настоящими самками.

После этого ученые решили провести еще более странный эксперимент. Они стали снимать части тела с индеек, оставив только голову на палочке.

Самцам это очень нравилось, причем даже больше, чем все тело без головы.

Тогда ученые расставили сушеные головы и головы из пробки на полку и стали наблюдать за животными. В результате самцы захотели "любви" с каждой головой.

Проект "Лазарь"

В 1930-х годах молодой калифорнийский ученый Роберт Корниш решил провести эксперимент по возвращению жизни мертвым (реанимации).

По его мнению, дать "вторую жизнь" мертвому животному можно было при условии, что ни один из основных органов не был поврежден.

Для своего исследования он выбрал четырех собак (которых называл Лазарь) и убивал их передозировкой эфира. После этого ученый клал тела животных на подвижный стол, который раскачивался по принципу детских качелей.

Придуманный им "аппарат" помогал крови циркулировать в труппе, тогда как Корниш впрыскивал в тело животного "коктейль" из антикоагулянтов и адреналина.

Спасение жизни (иллюстративное фото: Рexels)

В результате эксперимента две собаки погибли, а две другие ослепли и имели сильные повреждения мозга. В таком состоянии они смогли прожить в доме ученого несколько месяцев.

После этого случая ученого изгнали из университета и строго-настрого запретили проводить подобные эксперименты в дальнейшем, особенно на добровольце-человеке (хотя желающие были).

Контроль поведения

В 1960-х годах ЦРУ проводило ужасные опыты над собаками. Ученые исследовали на животных так называемые "изменения поведения".

Документы об этих событиях были рассекречены лишь в 2018 году. Из них стало известно о по меньшей мере трех подопытных собаках, на спины которых прикрепляли приемники-стимуляторы. На голову животным надевали шлем, под которым находилось устройство, введенное хирургическим путем в череп.

Через стимулятор подавались разряды тока до 90 вольт. В отчетах есть информация, что после 2 000 таких стимуляций одна из собак умерла.

Эксперименты проводились с целью контроля за поведением собак через стимуляцию. С помощью разрядов тока ученые воздействовали на центр вознаграждения или удовольствия в мозге, имитируя состояние, когда животное получает лакомство или похвалу.

Согласно рассекреченным документам, конкретной целью исследовательской программы было изучение целесообразности контроля за поведением собаки в открытом поле посредством дистанционно стимулирующей электрической стимуляции мозга.

Сначала ЦРУ экспериментировали на крысах и обезьянах, а затем на собаках (в том числе породы Бигль). В документах отмечается также, что подобные опыты ставились и над заключенными - для оценки потенциального использования ЛСД.

Влияние наркотиков

В 1969 году ученые решили исследовать влияние наркотиков на организм. Речь шла, в частности, о скорости и степени привыкания человека к наркотическим веществам.

Эксперимент проводили на крысах и обезьянах, поскольку они ближе всего к человеку по физиологии.

Обезьяны - похожи на людей (иллюстративное фото: Pixabay)

Животных разделили на разные группы и приучали самостоятельно впрыскивать себе дозу определенного наркотика: морфина, кокаина, амфетамина.

Когда животные научились "колоться" самостоятельно, экспериментаторы оставили им большое количество препаратов и приступили к наблюдению.

Сначала животные настолько растерялись, что некоторые даже пытались убежать (находясь под действием наркотиков они не испытывали боли и калечились).

Спустя некоторое время обезьяны, находившиеся под влиянием кокаина, стали страдать от конвульсий и галлюцинаций. Несчастные животные даже вырывали себе фаланги пальцев.

Обезьяны, находившиеся под амфетаминами, выдергивали из своего тела всю шерсть.

Те же животные, которые предпочитали коктейль из кокаина и морфина, умирали в течение двух недель от начала приема препаратов.

"Чужие" головы

В 1970-х годах группа ученых из университета Кейзи (США) под руководством доктора Роберта Уайта начала подготовку к жуткому эксперименту.

Ученый решил первым в мире пришить отсеченную голову одного животного к обезглавленному телу другого. Свое исследование Уайт решил провести на обезьянах.

До того как осуществить пересадку обезьяньей головы, Уайт пришивал мозг одной собаки другой, а также сумел поддержать мозг обезьяны в нормальном состоянии вне тела.

При выполнении "исторического" эксперимента с обезьяной ученым не удалось соединить спинной и головной мозг. Поэтому животное не могло управлять телом, тогда как его голова демонстрировала активную жизнедеятельность.

В результате испытуемая обезьяна прожила около 1,5 суток.