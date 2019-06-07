Ані Лорак шокувала фанатів голими грудьми (фото)

Ані Лорак з'явилася у відвертій сукні разом з донькою Софією
Ані Лорак з'явилася в дуже відвертій сукні, яка оголила всі її принади, на премії в галузі популярної музики МУЗ-ТВ 2019, яка відбувається в Москві в п'ятницю, 7 червня. Фото з церемонії співачка опублікувала в Instagram.
Фатальна чорна сукня зірки зі спущеними бретелями не залишила простору для фантазій шанувальників. А масивний чокер-нашийник надав образу співачки брутальності.
Фолловери Ані Лорак розділилися на два табори. Комусь образ видався зухвалим, сміливим і секусуальным. Втім, дехто побоюється, що співачка може загубити сукню у самий невідповідний для цього момент.
Також не залишилися не поміченими і губи співачки, які знову різко збільшилися.
Ну і обійми з малою Софією в такому спірному вбранні викликали різнобічні думки у шанувальників співачки.
Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)
Під знімком співачки мало не щомиті з'являються нові абсолютно полярні коментарі.
Ані Лорак показала оголені груди (скрін: instagram.com/anilorak)
Ані Лорак показала оголені груди (скрін: instagram.com/anilorak)
Ані Лорак показала оголені груди (скрін: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, сьома церемонія вручення нагород проходить в московському палаці спорту "Мегаспорт". Скандальна українська виконавиця представлена в трьох номінаціях: Найкраще відео (кліп на пісню "Сон"), Найкраще концертне шоу (DIVA) і Найкраща виконавиця.
Відзначимо, що в номінації "Найкраще відео" Ані Лорак вже програла Дімі Білану.
До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.
Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".
Також нещодавно Ані Лорак неоднозначну заяву зробила і тим самим натякнула на вагітність.