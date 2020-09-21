Ані Лорак розповніла на карантині та оголосила голодування

Ані Лорак поповнила ряди простих смертних і розповніла на карантині. Артистка, яка завжди хвалилася витонченою фігуркою, вразила тусовку зірок російського шоу-бізнесу контурами, що "попливли".

Кароліна не приховує, що виною всьому карантин і місяці самоізоляції. Про це пише "Собеседник".

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції, - зітхає Лорак. - Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник же поруч".

У результаті співачка зрозуміла, якщо так триватиме і далі, ні в один концертний наряд вона не влізе. Тому Кароліна вирішила оголосити голодування. Вона намагається не їсти після 6-7 вечора, п'є тільки воду.

"Чекаю, коли почнуться концерти. Тому що навантаження на сцені нічим не замінити. Сподіваюся, незабаром нам дозволять виступати. Бо ж без глядачів нам всім дуже тяжко", - зізналася артистка.

Раніше ми писали, що Ані Лорак в банному халаті і колготках налякала фанатів сумними очима.

Також повідомлялося, що Кароліна до на відпочинку з молодим коханцем засвітила обручку.