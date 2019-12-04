Ані Лорак прогулялася абсолютно гола і нарвалася на шквал критики (відео)

Ані Лорак випустила новий кліп на пісню "Мы нарушаем". Відео для скандальної співачки зняв український режисер Алан Бадоєв. Для більшості локацій Бадоєв і Кароліна вирушили у сонячну Сицилію. Співачку в мережі розкритикували за зайву відвертість.

Оголеність співачки в новому відео досягла абсолютної межі. Ані Лорак, у своїх відео, як правило, демонструє стриману сексуальність, а після розлучення з Муратом Налчаджіоглу підносила себе, як сильна незалежна жінка.

Але в новому кліпі співачка показала практично все: крихітна спідниця-шорти оголила стрункі ноги і сідниці 41-річної Кароліни, а міні-кроптоп показав нижню лінію грудей. Крім того, розкрилася таємниця татуювання співачки - це метелик, нанесений на боці вище талії.

Ані Лорак оголилася в новому кліпі (скрін відео: YouTube/Ані Лорак)

Прогулялася співачка і в шовковій білизні на тонких бретелях, показавши білі трусики в одному з кадрів. У еротичну білизна співачка вбралася, пройшовши по кімнаті голяка.

Шанувальники неоднозначно поставилися до нового творіння, зазначивши, що, чим старше стає жінка, тим більше тіла вона показує.

Ані Лорак оголилася в новому кліпі (скрін відео: YouTube/Ані Лорак)

Підписники в коментарях критикують Кароліну за зайву відвертість у новій відеороботі.

Даааа... Чим старше жінка, тим коротше спідниця...

Тільки у Бадоєва, Кароліна показує попу. Бажаю всім так виглядати.

Ночнушка - саме те, що не вистачало в кліпі.

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