Ані Лорак перервала мовчання і тепер у вульгарному вбранні розважає вірмен (відео)

43-річна жінка вийшла перед публікою Єревану у вульгарному червоному вбранні - коротенька сукня зі стразиками, воланами, такого ж кольору босоніжки на платформі і величезних підборах.

Вона заспівала свій хіт "Солнце" - про те, як "сердце может разорваться любя". Вочевидь, це єдине, що може сказати артистка. Про війну в Україні вона продовжує мовчати, а також планує гастрольний тур - Чехією та Німеччиною. Вже восени цього року.

Ані Лорак - в списку артистів, які "люблять війну"

На сайті TheyLoveWar показані (посилання тут) артисти, громадські діячі, політики, які або замовчують війну, або активно підтримують злочини Путіна.

Уродженці Чернівецької області Ані Лорак присвоєно статус "Замовчування агресора і реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму".

Цікаво, що Ані Лорак ще до початку війни планувала тур по Україні, який, звичайно ж, вона скасувала. Пішли "прахом" і її плани проїхатися по містах Росії цієї весни.

Як бачимо, співачка недовго горювала, і поїхала відпрацьовувати там, де їй не полетять прокльони з глядацького залу.