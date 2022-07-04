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Ані Лорак перервала мовчання і тепер у вульгарному вбранні розважає вірмен (відео)

Колаж РБК-Україна: Ані Лорак у вульгарному вбранні розважає вірмен
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак довго відсиджувалась і навіть знесла свій Instagram, аж ось - понеслось. Після дня народження її "наставника" Філіпа Кіркорова, Кароліна помчала з концертами розважати вірменську публіку.

Відео з'явилося на фан-акаунті артистки в Instagram.

43-річна жінка вийшла перед публікою Єревану у вульгарному червоному вбранні - коротенька сукня зі стразиками, воланами, такого ж кольору босоніжки на платформі і величезних підборах.

Вона заспівала свій хіт "Солнце" - про те, як "сердце может разорваться любя". Вочевидь, це єдине, що може сказати артистка. Про війну в Україні вона продовжує мовчати, а також планує гастрольний тур - Чехією та Німеччиною. Вже восени цього року.

Ані Лорак - в списку артистів, які "люблять війну"

На сайті TheyLoveWar показані (посилання тут) артисти, громадські діячі, політики, які або замовчують війну, або активно підтримують злочини Путіна.

Уродженці Чернівецької області Ані Лорак присвоєно статус "Замовчування агресора і реальної ситуації в Україні. Мовчазна підтримка путінського режиму".

Цікаво, що Ані Лорак ще до початку війни планувала тур по Україні, який, звичайно ж, вона скасувала. Пішли "прахом" і її плани проїхатися по містах Росії цієї весни.

Як бачимо, співачка недовго горювала, і поїхала відпрацьовувати там, де їй не полетять прокльони з глядацького залу.

Раніше ми писали, що на росТБ вийшла програма, учасницею якої стала Ані Лорак.

Також ми писали також, що зірку Ані Лорак на алеї слави в Чернівцях офіційно відправили за "російським кораблем".

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Ані Лорак