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Ані Лорак похвалилася черговою московською нагородою і образила фанатів (відео)

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Ані Лорак звернулася до шанувальників, але викликала у них обурення

Ані Лорак в Instagram похвалилася черговою нагородою, яку вона отримала в Москві. Цього разу співачці вручили статуетку Yandex-музика за мільйон лайків. Але зовнішній вигляд співачки - гламурна косуха-оверсайз і круглі темні окуляри викликали обурення фанів.

"Диві" дорікнули в тому, що спілкуючись з людьми, добре було б зняти темні окуляри. Багато з підписників порахували подібне звернення до них принизливим.

"Спасибі величезне за вашу любов і підтримку. Спасибі, що ми разом. Люблю", - сказала співачка, так і не знявши окуляри.

Ані Лорак образила шанувальників зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/anilorak)

В коментарях на співачку ллється справжній потік хейту. З ким тільки не порівнюють - і з Лепсом, і з Кіркоровим.

  • Чому всі зірки стають схожими на Лепса з роками?
  • Ну невже не можна зняти окуляри, коли спілкуєшся з людьми?
  • На старості років стала одягатися як Кіркоров?
  • Була на вашому концерті в Берліні, майже все фонограма, занадто голосно, жодної української пісні. Тільки мані, мані заробляти.
  • Вселився Кіркоров.
  • Дуже подобається Лорак, але тим не менш, якось нешанобливо звертатися зі словами подяки в окулярах.

Ані Лорак образила шанувальників зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше ми писали, що Ані Лорак засвітила величезну груди на виступі в Росії.

Також ми повідомляли, що співачку рознесли за концертний наряд. Артистка вийшла на сцену в дуже короткій мінісукні, яка практично повністю оголювала ноги співачки.

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