Ані Лорак похвалилася черговою московською нагородою і образила фанатів (відео)

Ані Лорак в Instagram похвалилася черговою нагородою, яку вона отримала в Москві. Цього разу співачці вручили статуетку Yandex-музика за мільйон лайків. Але зовнішній вигляд співачки - гламурна косуха-оверсайз і круглі темні окуляри викликали обурення фанів.

"Диві" дорікнули в тому, що спілкуючись з людьми, добре було б зняти темні окуляри. Багато з підписників порахували подібне звернення до них принизливим.

"Спасибі величезне за вашу любов і підтримку. Спасибі, що ми разом. Люблю", - сказала співачка, так і не знявши окуляри.

Ані Лорак образила шанувальників зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/anilorak)

В коментарях на співачку ллється справжній потік хейту. З ким тільки не порівнюють - і з Лепсом, і з Кіркоровим.

Чому всі зірки стають схожими на Лепса з роками?

Ну невже не можна зняти окуляри, коли спілкуєшся з людьми?

На старості років стала одягатися як Кіркоров?

Була на вашому концерті в Берліні, майже все фонограма, занадто голосно, жодної української пісні. Тільки мані, мані заробляти.

Вселився Кіркоров.

Дуже подобається Лорак, але тим не менш, якось нешанобливо звертатися зі словами подяки в окулярах.

Ані Лорак образила шанувальників зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/anilorak)

Раніше ми писали, що Ані Лорак засвітила величезну груди на виступі в Росії.

Також ми повідомляли, що співачку рознесли за концертний наряд. Артистка вийшла на сцену в дуже короткій мінісукні, яка практично повністю оголювала ноги співачки.