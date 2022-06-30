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Ані Лорак нарешті вийшла в світ і відірвалася на вечірці в Москві з друзями Путіна (фото)

Ані Лорак засвітилася на вечірці у Кіркорова (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Співачка Ані Лорак вперше за довгий час засвітилася на публіці. Артистка, яка жодного разу публічно не засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, опинилася на одному святі з дружиною Пєскова і співачкою Валерією, затятою захисницею Путіна. Приводом стало день народження сина Філіпа Кіркорова.

Що відомо про цю вечірку з Ані Лорак - читайте в матеріалі нижче.

У той час, коли російські військові поливають ракетами українські міста, Ані Лорак засвітилася на відео з вечірки Філіпа Кіркорова. Російський артист відзначав день народження свого сина й на свято до нього прийшло багато гостей. Відомо, що Лорак відвідала вечірку разом з 11-річною дочкою Софією.

У будинок Кіркорова приїхали десятки друзів з подарунками. Для дітей приготували різні активності, у дорослих теж не було часу нудьгувати.

До слова, серед них були Йосип Пригожин з Валерією, Лариса Доліна, Марина Юдашкіна, дружина Пєскова Тетяна Навка, Григорій Лепс. А також там була присутня спортивний тренер Путіна Ірина Вінер.

Ще на цій вечірці засвітилася інша співачка родом з українських Черкас - Анна Асті.

На кадрах відео видно, як Кіркоров в хустці говорив тост і в ньому згадав Лорак. Вона послала йому повітряний поцілунок.

Що відомо про позицію Лорак

Ані Лорак пропала з радарів на початку березня. Вона скасувала всі концерти та не виходить на зв'язок з шанувальниками. Однак війну Росії проти України артистка не засудила і єдиний пост про трагічні події в її рідній країні з'явився 1 березня.

У тексті Лорак закликала припинити війну і показала фотографію з одного з бомбосховищ.

Фанати довго гадали, де ж знаходиться Лорак і припускали, що вона поїхала з Росії. Але весь цей час Лорак перебувала в Москві.

У рідному місті Лорак, звідки вона родом - у Чернівцях, її вважають зрадницею і її іменну зірку прибрали з Алеї зірок.

До речі, раніше ми писали, що Ані Лорак вперше з початку війни засвітилася на телебаченні.

А також розповідали, що Ані Лорак скасувала концерти у РФ, але збирається гастролювати в Європі.

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Ані ЛоракФіліп Кіркоров