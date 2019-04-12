Ані Лорак та Лазарєва застукали в пікантний момент: чутки стають правдою

Ані Лорак і Сергій Лазарєв ніжно спілкувалися один з одним на врученні музичної премії
Ані Лорак і Сергія Лазарєва застали в момент, коли зірковий виконавець нашіптував щось на вухо своїй подрузі. Фотодокази з'явилися в соцмережах.
Представник Євробачення від Росії в 2019 році шепотів ніжності на вушко Кароліні. При цьому очі скандальної української співачки в цей момент висловлювали більше, ніж найкрасномовніші слова.
За таким заняттям пару, якій почали приписувати роман ще задовго до офіційного розлучення Кароліни з чоловіком, застукали на фестивалі "Жара-2019", який проходив 5 квітня.
Ані Лорак і Лазарєв підігріли чутки про роман (фото: instagram.com/rr_photo/)
Чутки про те, що Кароліна після розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу "закрутила" роман з колегою по сцені, ходять дуже давно. А експерти вже будують припущення, чи зможуть діти зіркової пари перешкодити розвитку їх стосунків.
Крім того, Ані Лорак і Сергій Лазарєв регулярно свідомо чи несвідомо підігрівають ці розмови спільними поїздками на курорти і милими фотографіями.
Ані Лорак і Лазарєв підігріли чутки про роман (фото: instagram.com/rr_photo/)
Шанувальники зірок дуже радіють з того, що відносини між виконавцями йдуть по наростаючій. Але деякі все ж таки не в захваті від можливого роману зірок.
Раніше ми також писали, що черговий зоряний шанувальник Кароліни зізнався їй у коханні.