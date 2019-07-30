Анджеліна Джолі підірвала мережу величезними грудьми без білизни (фото)

Анджеліна Джолі приголомшила великими грудьми без білизни (фото: Getty Images)

Джолі захопила шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Анджеліна Джолі з'явилася на публіці у відвертому вбранні. При цьому в мережі помітили, що голлівудська актриса збільшила собі груди і навіть не одягла бюстлалтер.

В об'єктив папараці 44-річна актриса потрапила в Лос-Анджелесі, коли виходила з салону краси. Для виходу в світ Джолі вибрала шовковий костюм чорного кольору.

Анджеліна Джолі приголомшила великими грудьми без білизни (фото: instagram.com/angelina_so_jolie)

Її груди дуже добре вирізнялася з-під шовкової тканини. При цьому шанувальники актриси зазначили, що Джолі не втратила свою сексуальність і чарівність незважаючи на важкі роки, які вона пережила під час розлучення з Бредом Піттом.

Анджеліна Джолі приголомшила великими грудьми без білизни (відео: instagram.com/angelina_so_jolie)

Нагадаємо, що в західних ЗМІ була інформація про те, що Анджеліна Джолі, яка тривалий час лікувалася від раку, знову зіткнулася з цією хворобою. Також говорилося про те, що Джолі страждає від паралічу Белла. Паралічом актриса захворіла після операції з видалення молочних залоз і яєчників.

Раніше повідомлялося про те, що 13-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта готується до зміни статі. У 12 років Шайло за підтримки батьків, почала приймати гормони, щоб змінити свою зовнішність.

Ми також писали про те, що Анджеліна Джолі вирішила позбавити своїх дітей спадщини, оскільки планує викреслити із заповіту п'ятьох дітей. При цьому актриса залишить все своє майно 17-річному Меддоксу, який є її старшим сином.