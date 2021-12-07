Андрій Данилко шокував своїм зовнішнім виглядом: схуд і помолодшав до невпізнання
Андрій Данилко-улюбленець української публіки і він продовжує дивувати. Цього разу артист вразив своїм зовнішнім виглядом. Він помітно схуд і помолодшав.
А доказ цього можна побачити на сторінці в Instagram Вєрки Сердючки.
Так, на знімку Андрій зображений за лаштунками концерту "Дизель Шоу" в Палаці "Україна". Разом з українцем стоїть знаменита співачка Лайма Вайкуле.
В руках у Данилка келих з шампанським, у Лайми-пляшка. Андрій, як завжди, постав у чорній кепці, а також чорних футболці, брюках і пальто. Але не побачити його квітучий вигляд просто неможливо.
Андрій Данилко помітно схуд і помолодшав (фото: instagram.com/v_serduchka)
Шанувальники в захваті
У коментарях фанати Андрія зробили йому безліч компліментів.
- Постройнел, покращав! Лайма, як завжди, просто відвалилася як прекрасна.
- Вау! Андрій, а ви вже майже у мети-постройнелі, покращали, помолодшали. Скоро Джастін буде вам заздрити.
- Як же Андрій добре виглядає. Дуже сексі.
- Такий молодий!
- Андрій, Відкрийте секрет: роки йдуть вперед, а ви все молодієте.
Нагадаємо, що раніше артист скаржився на проблеми зі здоров'ям і це дуже злякало фанатів. Данилко говорив, що у нього збилися біоритми і він переплутав день з ніччю. Мабуть, зараз все налагодилося і зовнішній вигляд зірки тому підтвердження.
Нагадаємо, що Андрій Данилко розповів про перенесений COVID.