Андрій Данилко зробив відверте зізнання: я напевно звернуся до лікаря

У 3 випуску шоу "Маска" з ведучим Володимиром Остапчуком на каналі "Україна" таємничі учасники ще більше заплутали глядачів. Та якщо щодо одних героїв у зіркових детективів є версії, хто зі знаменитостей може критись під масками, то інші – абсолютна загадка.

Андрій Данилко навіть шокував українських глядачів відвертим зізнанням. Це сталося після виступу одного із учасників - Лисиці. Адже справжнім сюрпризом для всіх стало те, що в цьому образі замаскувалась зовсім не співачка, а танцівниця Олена Шоптенко .

Данилко зазначив: ніколи б не подумав, що Олена може так співати. Загадкові маски остаточно його заплутали. Артист навіть зізнався, що через постійні роздуми щодо того, які зірки можуть критись у цих дивовижних образах, рано чи пізно йому знадобиться допомога професіонала.

"Друзі, я напевно зараз звернуся до лікаря, бо весь тиждень я сидів і думав про ці маски. Ніколи не міг подумати, що я так "увімкнусь". Мені реально цікаво!" - зізнався Данилко.

А ще він розповів, що з радістю взяв би участь у проєкті в ролі знаменитості під маскою.

"Мені б там, мабуть, було ще цікавіше. Я так би міняв голоси! Але ніхто не пропонував", - поділився зірковий детектив шоу "Маска".

Олена Шоптенко на шоу "Маска" (фото: прес-служба каналу "Україна")