Андрій Богдан перехворів на коронавірус: аналіз підтвердив

Андрій Богдан зізнався, що вже перехворів на коронавірус. Колишній глава Офісу президента повідомив журналістам про те, що вже переніс COVID-19.

Андрій Богдан перед своїм допитом у Державному бюро розслідувань повідомив журналістам про те, що він вже переніс коронавірус. Про це повідомляють "Українські новини".

Перед відвідуванням Державного бюро розслідувань, куди Андрія Богдана викликали на допит, він поспілкувався з журналістами.

"Одягну маску, тому що боюся, що знову захворію", - заявив ексглава Офісу президента.

Журналісти почали ставити уточнювальні питання, і Андрій Богдан зізнався, що на початку літа він зробив тест на антитіла до коронавірусу. З'ясувалося, що тест показав наявність антитіл і це означає, що Андрій Богдан вже перехворів на COVID-19 раніше. Коли саме відбулося зараження і як він переніс хворобу, Богдан розповідати не став.

Варто відзначити, що нещодавно Андрій Богдан дав інтерв'ю Дмитру Гордону і заявив, що Микола Азаров був одним з найкращих прем'єр-міністрів України. Він зазначив, що саме Азаров не дав можливості Революції гідності початися набагато раніше.

Також ми розповідали про те, що Андрій Богдан відзначився диким вчинком в центрі Києва. Ексглава Офісу президента зганьбився під час паркування свого автомобіля Tesla біля елітного ресторану в центрі столиці.