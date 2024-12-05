Анатолий Анатолич разоткровенничался, кто убил его родного отца: "Восемь ножевых ранений"

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Яцечко) откровенно рассказал о своем отце, который был наркоманом, а также, как его убили во дворе их собственного дома в Кривом Роге.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину, которое вышло на YouTube.

Демин вспомнил цитату телеведущего: "Мой родной отец был героиновым наркоманом" и спросил, как именно это произошло.

Отца Анатолича убили, когда ему было 2,5 года.

"Мой папа тогда уже не употреблял. Это было во дворе нашего дома. Мы жили в частном секторе в Кривом Роге. Такой наркоманский район, Песочное. Но нас с мамой не было дома. Мы были на каком-то дне рождении", - вспомнил телеведущий.

Анатолич также отметил, что случилась драка и отец погиб от ножевых ранений. Человек, который сделал это, также употреблял наркотики.

"Он, кстати, был под кайфом в тот момент", - рассказал он.

Анатолич с отцом (скриншот с видео)

В то же время организатором убийства был друг отца.

"Он считал, что мой папа должен ему денег... Я до конца не знаю эту историю, но, кажется, они где-то с Ближнего Востока привезли какие-то запрещенные вещества. Типа гашиш, у нас не знали, что это такое. И их арестовали, этого чувака посадили, а моего папу отпустили. Ибо у меня бабушка была "решала", она была начальником снабжения, у нее были связи, деньги. И этот чувак, когда вышел, считал, что мой папа должен ему за эту историю. Такая месть", - отметил Анатолич.

Также телеведущий вспомнил, что на этой почве у мужчин периодически были какие-то конфликты, один из которых закончился 8 ножевыми ранениями.

"И он снова сел", - отметил Анатолий Анатолич.

Также он рассказал, что помнит похороны отца - это его единственные воспоминания о нем.

На воспрос Демина, почему люди становятся наркоманами, телеведущий ответил: "От своей слабости. А тогда Кривой Рог, 80- е, это было просто модно".

Он подчеркнул, что тогда молодежь так развлекалась и не видела ничего страшного в этой пагубной привычке.

Напомним, Анатолий Анатолич - украинский шоумен, радио и телеведущий. Ведущий red room вокального шоу "Голос страны" и утренних шоу "Завтрак с 1+1", "Утро с Украиной" на телеканале "Украина". Автор и исполнитель проекта "Правила грамматики". Ведущий YouTube-канала "Зе Интервьюер".

Женат, вместе с супругой воспитывает троих детей: 13-летнюю Алису, 11-летнюю Лолиту и 3-летнего сына Нила.

Ведущий с семьей (фото: instagram.com/yulattt)