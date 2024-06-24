Анатолий Анатолич гневно пристыдил одесситов за русский язык (видео)

Что возмутило Анатолича

Так, ведущий разместил видео, которое на днях появилось в сети. На нем толпа поет песню группы "Пошлая Молли". Музыканты осудили войну и больше не выступают в РФ, но Анатолича возмутило другое.

Люди пели песню на русском языке, что быстро "подхватили" кремлевские пропагандисты. Они начали распространять заявления о том, что Одесса якобы "русский город". К тому же приспешники Путина призвали украинцев "терпеть" и ждать "освобождения".

Именно поэтому Анатолич гневно обратился к одесситам.

"Да какая разница на каком языке разговаривать? Неужели вы так быстро забыли, что они пришли в нашу страну защищать русскоязычные челюсти? Что с памятью, украинцы? Ау!" - написал он.

Как реагирует сеть

Заявление ведущего разделило пользователей на две группы. Первая поддержала Анатолича, а вторая заявила, что подобные языковые скандалы неуместны. Пользователи пишут: