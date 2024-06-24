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Анатолий Анатолич гневно пристыдил одесситов за русский язык (видео)

Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Анатолий Анатолич спровоцировал нешуточные споры в сети. Он публично пристыдил одесситов, которые пели песни на русском языке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Анатолича в Instagram.

Что возмутило Анатолича

Так, ведущий разместил видео, которое на днях появилось в сети. На нем толпа поет песню группы "Пошлая Молли". Музыканты осудили войну и больше не выступают в РФ, но Анатолича возмутило другое.

Люди пели песню на русском языке, что быстро "подхватили" кремлевские пропагандисты. Они начали распространять заявления о том, что Одесса якобы "русский город". К тому же приспешники Путина призвали украинцев "терпеть" и ждать "освобождения".

Именно поэтому Анатолич гневно обратился к одесситам.

"Да какая разница на каком языке разговаривать? Неужели вы так быстро забыли, что они пришли в нашу страну защищать русскоязычные челюсти? Что с памятью, украинцы? Ау!" - написал он.

 

Как реагирует сеть

Заявление ведущего разделило пользователей на две группы. Первая поддержала Анатолича, а вторая заявила, что подобные языковые скандалы неуместны. Пользователи пишут:

  • "Да, это боль. Я одесситка и меня часто хейтят одесситы за то, что я перешла на украинский"
  • "Язык здесь точно не при чем... И относительно языка это один из русских нарративов... Они теряли влияние над территорией и пошли на крайние меры. На каком бы языке мы ни говорили, они хотят эту территорию"
  • "Украинские подростки поют песню украинской рок-группы, созданной в Харькове. Их вина, что она приобрела популярность в Украине, или их вина, что идет война и их лучшие годы проходят под бомбежками и воздушными тревогами?"
  • "Может хватит? Вы сами прекрасно знаете что им глубоко по**й, на каком языке мы разговариваем! Это то же самое, что, он ее изнасиловал, потому что у нее была короткая юбка"
  • "Как это уже надоело! Свои сами же копают могилу… Страшно, что и всех других, сознательных, тянут за собой в пропасть!".
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Анатолий АнатоличсканалЯзыковой скандалЗвезды шоу-бизнеса