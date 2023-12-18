Анатолич объяснил, почему согласился провести ивент скандальной Алхим: "Отправит на х*й Асти"

Что об ивенте думает ведущий

"Аню знаю давно и неоднократно сам "травил ее носом" в ее собственные зашквары. Я согласился на участие у Алхим с условием, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана" смотрят долбо*бы", - уверяет Анатолич.

При этом он отметил, что с удовольствием воспользуется возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Алхим. Кроме того, ведущий оправдывается тем, что на "корпоративе" скандальной блогерши якобы будет проведен сбор средств для ВСУ.

"События веду только на украинском. Но главное - что это не "корпоратив", а название форума для подписчиков. Дискотеки и пьянства там не будет. На этом форуме я проведу большой сбор в помощь ВСУ", - добавил Анатолич.

Анатолич ответил, почему согласился на сотрудничество с Алхим (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Скандал вокруг "корпоратива" Алхим - с чего все началось

Напомним, недавно блогерша объявила о проведении ивента. Но в сети это мероприятие подвергли критике. В частности, "досталось" Анатоличу, который сначала критиковал тех, кто слушает российскую музыку, а затем согласился провести "корпоратив" для блогерши, которая открыто слушает треки от артистов-предателей и россиян.