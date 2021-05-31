RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Анастасія Приходько ще раз згадала про Меладзе і домагання: я ж можу і вдарити

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Анастасія Приходько знову висловилася про скандал з сексуальними домаганнями відомого продюсера Костянтина Меладзе.

Цього разу виконавиця прокоментувала цю ситуацію Каті Осадчій у програмі "Світське життя".

Приходько зазначила, що її обурили слова Ані Лорак про те, що "неприйнятні умови роботи нібито пропонували всім артистам, і вони були згодні". Артистка повідомила, що Меладзе їй такого і не смів пропонувати.

"Мені це не сподобалося, так як мені про такі умови ніхто не розповідав, і у мене їх в контракті не було", - зазначила Анастасія.

Також 33-річна зірка зізналася, що з Меладзе у неї не зовсім хороші стосунки.

"У мене не дуже хороші стосунки були з Костянтином Меладзе, але вони не мали сексуального характеру. Вони були трохи інші, але це теж не дуже добре", — зазначила зірка.

Після участі в конкурсі Євробачення 2009 від Росії Приходько розірвала контракт з продюсером.

Приходько додала, що жодного разу не була жертвою сексуальних домагань.

"Подивися на мене, у кого повернеться язик мені щось пропонувати? Я ж можу і вдарити", - сказала виконавиця.

Нагадаємо, що Ані Лорак вперше висловилася про скандал з домаганнями Меладзе.

А ось Анастасія Приходько виступила на захист композитора, заявивши, що їй він нічого подібного не пропонував.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Анастасія Приходько