Ампутували ногу: на Донбасі жінка з дитиною підірвалися у полі

Лікарня в Україні (ілюстративне фото: РБК-Україна)

У ОРЛО сталася трагедія через міну в полі

На Донбасі жінка з 11-річним сином підірвалися на вибухівці, коли просто йшли полем. Інцидент стався на підконтрольній бойовикам "ЛНР" території в Луганській області біля населеного пункту Золоте-5 (Михайлівка, в 61 км від Луганська).

В результаті події постраждалій довелося ампутувати ногу. Про це йдеться у звіті Моніторингової місії ОБСЄ за 7 жовтня.

Зазначається, що сама трагедія трапилася ще близько тижня тому.

Було встановлено, що жінка 40-49 років з двома дітьми вирушили шукати корову, яка зникла. Мама з сином і дочкою йшли полем, і в один момент натрапили на вибуховий пристрій в землі. Міна була прямо посередині цього поля.

Після вибуху жінка отримала серйозні травми ніг, а хлопчик - очей. Постраждалих доставили в лікарню в окупованому "ЛНРівцями" місті Первомайськ. Там медики провели операцію, і пацієнтці довелося ампутувати ліву ногу нижче коліна.

Лікарі в Луганську розповіли, що дитині прооперували очі.

Дівчинка в результаті підриву, на щастя, не постраждала.

6 жовтня її сестра телефоном повідомила команді Місії, що 28 вересня дізналася про інцидент від доньки потерпілої, а коли дісталася до цього поля, побачила поранених сестру і племінника.

Раніше повідомлялося, що наприкінці вересня на Донбасі на міні підірвався офіцер РФ - в результаті підриву він втратив частину кінцівки.

Також ми писали про те, що нещодавно поліція розкрила гучну справу про замах на колишню полонянку бойовиків на Донбасі, яка підірвалася на розтяжці у дворі власного будинку.