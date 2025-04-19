Американский метод, который поможет купить только полезные продукты: все очень просто

Составить сбалансированный рацион и выбрать полезные продукты без сложных подсчетов можно с помощью простого американского метода. Он не требует много времени и усилий, поэтому понравится каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Людмилы Матишинец.
Американский метод 5-4-3-2-1 - это простая формула, которая помогает сделать покупки более здоровыми и сбалансированными - без диет и марафонов. Это простая система, которая помогает составить сбалансированную продуктовую корзину или здоровый рацион питания.
Вот как расшифровывается эта формула:
В результате вы соберете сбалансированную корзину продуктов.
Американские правила питания официально регулируются Министерством сельского хозяйства США (USDA) и Министерством здравоохранения и социальных служб (HHS). Известно об основных принципах этих правил.
Сбалансированное питание
Употребляйте разнообразную пищу, которая содержит все основные питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Основная часть рациона должна состоять из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и молочных продуктов.
Ограничение вредных компонентов
Ограничьте добавленные сахара до менее чем 10% от общего ежедневного потребления калорий. Уменьшите потребление насыщенных жиров (например, жирное мясо, масло).
Важно также избегать трансжиров.
Физическая активность
Физическая активность всегда упоминается как важный компонент здорового образа жизни - рекомендуется не менее 150 минут умеренной активности в неделю.
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