Американский метод, который поможет купить только полезные продукты: все очень просто

Детали метода

Американский метод 5-4-3-2-1 - это простая формула, которая помогает сделать покупки более здоровыми и сбалансированными - без диет и марафонов. Это простая система, которая помогает составить сбалансированную продуктовую корзину или здоровый рацион питания.

Вот как расшифровывается эта формула:

выбирайте 5 любых овощей - например, это может быть цветная капуста, болгарский перец, квашеная капуста, зелень и помидор.

- например, это может быть цветная капуста, болгарский перец, квашеная капуста, зелень и помидор. берите 4 фрукта на выбор - яблоко, гранат, киви и банан

- яблоко, гранат, киви и банан 3 источника белка - например, куриное белое, рыба хек и яйца

- например, куриное белое, рыба хек и яйца 2 источника сложных углеводов - булгур и гречка

- булгур и гречка 1 любимое лакомство - это может быть даже шоколадка

В результате вы соберете сбалансированную корзину продуктов.

Американские правила питания

Американские правила питания официально регулируются Министерством сельского хозяйства США (USDA) и Министерством здравоохранения и социальных служб (HHS). Известно об основных принципах этих правил.

Сбалансированное питание

Употребляйте разнообразную пищу, которая содержит все основные питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минералы. Основная часть рациона должна состоять из овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и молочных продуктов.

Ограничение вредных компонентов

Ограничьте добавленные сахара до менее чем 10% от общего ежедневного потребления калорий. Уменьшите потребление насыщенных жиров (например, жирное мясо, масло).

Важно также избегать трансжиров.

Физическая активность

Физическая активность всегда упоминается как важный компонент здорового образа жизни - рекомендуется не менее 150 минут умеренной активности в неделю.