Американський комік висміяв розмову Зеленського та Трампа (відео)

Американський комік і телеведучий Білл Мар записав відео, в якому висловився з приводу телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. У своєму виступі він згадав про минуле Володимира Зеленського та його зйомки у серіалі "Слуга народу".

Як повідомляє видання "Букви", Білл Мар виступив на своєму шоу, яке виходить на каналі HBO і жорстко розкритикував президента Трампа.

"Трамп розмовляв з Президентом України, і він йому погрожував, що притримає військову допомогу, яку ми їм надаємо, якщо той не почне розслідування щодо Джо Байдена на підставі фіктивних приводів. Тому що син Байдена займався бізнесом в Україні. Ось що ми маємо: президент США, використовуючи гроші платників податків, чинить тиск на іноземну державу, щоб очорнити свого політичного опонента", - сказав комік і пожартував, що мало того, що у Трампа було російське втручання у вибори, так тепер ще й Україну запросили в "груповушку на трьох".

Біл Мар нагадав, що нинішній президент України – в минулому був шоуменом і знімався в серіалі, де грав роль глави держави.

"Президент України, його нещодавно обрали, він комік, ви знали про це? Він комік і 5 років знімався в комедійному серіалі "Слуга народу", де він грав президента України. Він перемахнув прямо з ролі на посаду теперішнього Президента України. Ви тільки уявіть!" – заявив комік.

Також він висловився про те, чим закінчиться весь цей скандал навколо телефонної розмови двох президентів.

"Зараз ми на стадії заперечення: "Трамп нічого такого не робив". Потім – "він зробив, але нічого поганого не сталося". Далі – "це було недобре, але нічого незаконного". Потім: "окей, це незаконно, але не у випадку з Трампом". Наступна стадія – викликаємо Трампа до суду. А він: "А йдіть всі н...хер". А в кінці демократи: "Ну ми хоча б намагалися залучити його до відповідальності". Кінець", - резюмував гуморист.

Американський комік висміяв Зеленського та Трампа (Відео: YouTube/Літери)