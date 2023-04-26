Американская компания создала куклу Барби с синдромом Дауна: первые фото игрушки

Масштабная американская компания по производству детских игрушек Mattel создала первую в мире куклу Барби с чертами синдрома Дауна. Новая кукла коллекции Mattel Barbie Fashionistas преследует цель бороться со стереотипами, касающимися внешности.

Об этом компания написала на своей странице в Instagram .

"Эта Барби служит напоминанием о том, что мы никогда не должны недооценивать силу представления. Это огромный шаг вперед для инклюзии и отмечаемого нами момента", - сказала президент и генеральный директор компании Канди Пикард.

Для создания инклюзивной игрушки Mattel консультировалась Национальным обществом людей с синдромом Дауна в США. Новая кукла имеет более короткий корпус и более длинное туловище.

Кроме того, ее лицо более округлой формы, с меньшими ушами, плоской переносицей и глазами миндалевидной формы.

Так выглядит кукла с синдромом Дауна (фото: instagram.com/elliejg16_zebedeemodel)

Интересной деталью является ожерелье, которое носит кукла. Оно представляет собой три копии 21 хромосомы. Это именно тот генетический материал, отвечающий за характеристики, связанные с этим заболеванием.

Стрелки на кулоне являются синонимом "The Lucky Few" ("Счастливчики"). Согласно Национальному обществу людей с синдромом Дауна, это означает "несколько счастливчиков, имеющих в своей жизни кого-нибудь с синдромом Дауна".

Одежда куклы также причастна к главной идее кампании. Она одета в платье с пышными рукавами желто-голубого цвета, что символизирует осведомленность о синдроме Дауна. К тому же она имеет розовый голеностопный ортез, который часто используют дети с синдромом Дауна.

Кукла с синдромом Дауна стала еще одной моделью в коллекцию об инклюзивности (фото: Mattel)

Стоит отметить, что новую куклу представила миру активистка и модель с синдромом Дауна Элли Голдштейн, борющаяся за права людей с инвалидностью.

"Я так счастлива, что существует Барби с синдромом Дауна. Увидев куклу, я почувствовала себя ошеломленной. Она много для меня значит, и для меня большая честь и гордость, что Барби выбрала меня, чтобы показать куклу мира", - написала Элли на своей странице в Instagram.

Куклу с синдромом Дауна представила модель, имеющая это заболевание (фото: instagram.com/elliejg16_zebedeemodel)

Подробный обзор куклы можно просмотреть в видео: