Американець плюнув в обличчя українцю і жорстоко поплатився за образу

У США стався неприємний інцидент з іммігрантом з України. Між американцем і українцем виник конфлікт, після якого громадянин США зазнав досить суворе покарання.

У місті Портленд американець плюнув в українця і пригрозив йому фізичною розправою, пише The New York Times.

Українець, який працює в Штатах продавцем автомобілів, попросив американця прибрати за собою сміття. У відповідь той плюнув йому в обличчя і погрожував порізати. Крім того, громадянин США порадив українцю забиратися в свою країну.

Українцю в США плюнули в обличчя (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Суд засудив американця до 90 днів тюремного ув'язнення, які він вже відсидів. Крім того, його змусили написати есе про складнощі мігрантського життя. Розповідь повинна складатися не менш, ніж з 500 слів.

"Я не прошу вас зосередитися на якійсь конкретній країні. Я хочу, щоб ви уявили себе на їх місці і написали твір про перешкоди, які трапляються на їх шляху", - виніс вердикт суддя.