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Alyona Alyona встала на ваги і вирішила схуднути: скільки важить зірка

STYLERЖиття    16.06.2020 - 11:59
Alyona Alyona встала на ваги і вирішила схуднути: скільки важить зірка
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona вирішила кинути собі виклик і почати скидати вагу

Alyona Alyona встала на ваги після великого застілля і зізналася, що набрала пару кіло. Сенсація українського репу показала цифри 127,4 кілограма і зважилася на схуднення.

Зірка зізналася в Instagram-stories, що хоче кинути собі виклик і скинути до наступного дня народження 29 кілограмів. Саме стільки років Олені виповнилося 14 червня. Співачка каже, що зовсім стрункою вона ставати не хоче, але їй в житті не вистачає пригод, концерти скасувались і життя стало зовсім нудним.

"Хочеться якоїсь авантюри в житті. Хочеться кидати собі виклики й постійно досягати нових вершин. На даному етапі моя вершина буде така", - заявила зірка.

Alyona Alyona встала на ваги і вирішила схуднути: скільки важить зірка

Alyona Alyona показала свою вагу (скрін: instagram.com/alyona.alyona.official)

Реперка пообіцяла ділитися з фоловерами своєю новою пригодою. Показувати, що вона їсть, що робить для схуднення, як почувається фізично і емоційно, і як схуднення впливає на її життя.

Відзначимо, що Олена Савраненко (справжнє ім'я зірки) відрізнялася пишнотами з ранніх років, про що свідчать дитячі знімки реперки. Свій "трудовий шлях" дівчина починала вихователем в дитячому саду Баришівки Київської області. Співачка каже, що вже тоді любила читати реп. Але справжня слава прийшла до дівчини у 2018-му після виходу провокаційного кліпу "Рибки".

Alyona Alyona встала на ваги і вирішила схуднути: скільки важить зірка

Alyona Alyona в дитинстві (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Раніше ми писали, що реперку звинуватили в расизмі. Сталося це після її звернення до українців з приводу протестів в Америці. Вона сказала, що людям потрібно звернути увагу на свою країну, а не на США. Але співачці вказали, що в Україні також багато представників різних рас і національностей, які щодня стикаються з несправедливим до себе ставленням.

Також повідомлялося, що Alyona Alyona закохана у відомого музиканта.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Alyona Alyona
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