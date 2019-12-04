Alyona Alyona роздяглася і звернулася до Лесі Никитюк (фото)

Епатажна Alyona Alyona шокувала ведучу Лесю Никитюк
Українська сенсація Alyona Alyona абсолютно незвичайним способом запросила Лесю Никитюк до себе на концерт. Відповідне відео з'явилося в Instagram-сторіз телеведучої.
Зірка репу надіслала Никитюк запрошення, загорнуте в газету з атрибутом реперського життя - золотим ланцюгом.
Alyona Alyona надіслала Никитюк оригінальне запрошення (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
"По ходу, так виглядає запрошення на концерт Alyona Alyona. Я хочу, щоб там була кілька в томатному", - коментувала ведуча, відкриваючи запрошення.
Никитюк розгорнула подарунок, знайшовши там квиток на концерт в Києві, фігурку пишнотілої русалки і кілька знімків 28-річної Альони Савраненко.
Alyona Alyona надіслала Никитюк оригінальне запрошення (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
На одному з них зірка в чорному купальнику, а на другому - повністю оголена, а цікаві місця прикриті написами з датою і місцем концерта і словами "запрошую тебе".
А фото з оголеною реперкою викликало у Никитюк справжній шок.
"Аааа, гола!" - вигукнула Никитюк.
Alyona Alyona роздяглася для запрошення Никитюк на концерт (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
До речі, нині успішна співачка розповіла, що у дитинстві страждала від глузувань однолітків через зайву вагу.