Alyona Alyona написала пісню в пам'ять про загиблого в теракті підлітка

Alyona Alyona випустила пісню в рамках проекту пам'яті 15-річного активіста Данила Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові п'ять років тому. Зірка українського хіп-хопу підтримала ініціативу письменника і музиканта Руслана Горовія "Так працює пам'ять" і написала трек в пам'ять про хлопця.

Сингл "Коли ховають молодих" вийшов на YouTube-каналі артистки - у п'яту річницю резонансної трагічної події.

"Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них - похорони молоді", - розповіла Олена в описі під відеокліпом.

Alyona Alyona зазначила, що трек є "одою пам'яті" всім юнакам і дівчатам, чиї смерті їй довелося пережити і про яких довелося дізнатися.

"Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня - згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано", - додала виконавиця.

Також Олена розповіла, що, коли вона почала вивчити історію трагедії та дізналася вік Данила, це відгукнулося в ній низкою спогадів.

"Коли я була маленькою, батьки не брали мене на похорон. Але коли я стала старшою, почали вмирати мої ровесники. Однокласник - 14 років, односельці - 20 років... Хтось від хвороби, хтось у бійці. Коли обривається молоде життя - це дуже страшно. Крики матері, сльози батька, натовп друзів. В цей день плаче все навколо тебе. Цю складну емоцію я вирішила висловити у новій пісні", - пояснює вона.

Відео: Alyona Alyona - сингл "Коли ховають молодих"

Текст пісні Alyona Alyona "Коли ховають молодих"

Вони хотіли крил, жити з ними на землі

Розправлених вітрил на своєму кораблі

Підкорених вершин, прямих попадань у ціль

Але життя - відбиток із літер на муці

Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях

І сказане колись знову сенсу набуває

В заплаканих очах все навколо завмирає

Вони сягли небес і тепер їх вже немає

З собою забирають сподівання

Надії матерів

А когось вдова чекає, при надії у дворі

Маряться знайомі кроки що ступають на поріг

Говорити щось погане про них - гріх

Вони хотіли жити би ще

Хей

Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей

Змінювати світ способом своїх ідей

Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде

Тільки літери вдавлені в камінь

Вміщають в собі певний підсумок того життя

Там зображення юне, щасливе, наповнене силами

Раптом пішло в небуття

Дайте повітря, дайте води

Коли ховають молодих

З криком у грудях, всесвіт затих

Коли ховають молодих

Всі бажання, мрії, сподівання

В яму

На сімейнім дереві гілки

В'януть

Лінія життя має в кінці

Пляму

Піднімаю очі догори

Гляну

Чергова підніжка

Ми на роздоріжжі

Хай життя мов книжка

А слова мов дріжджі

Виростуть і стануть

Селами й містами

Тим словесний танець

кого нема з нами

Я знаю що нас нагинають

І нас заривають

В землі нас чекА новосілля

Хай з нами роблять що хочуть

Вони ж бо не знають

Що наші тіла то насіння

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року в Харкові в результаті теракту на місці загинули місцевий активіст Євромайдана Ігор Толмачов і підполковник міліції Вадим Рибальченко і поранено 11 осіб - учасники ходи з українськими прапорами. На наступний день 15-річний Данило Дідік, який в результаті вибуху отримав важку черепно-мозкову травму та впав у кому, помер. 24 лютого також помер ще один поранений в результаті вибуху - 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук. Смерть активістів настала через розрив протипіхотної міни.

Після загибелі підлітка Горовій звернувся до багатьох українських виконавців та музикантів із пропозицією написати пісню в пам'ять про нього. За допомогою ініціативи "Так працює пам'ять" відбудеться перейменування 11 ліцею Харкова на ліцей імені Данила Дідіка.

Ім'ям Данила Дідіка хочуть назвати ліцей у Харкові

Щоб надати цьому розголосу, до проекту підключилась велика кількість українських музикантів, які випустили пісні присвячені Данилу. В проекті вже взяли участь Беz Обмежень, KOZAK SYSTEM, Фіолет, Брати Гадюкіни, АНТИТІЛА та багато інші. Зокрема, частиною цього проекту стало гучне відео "Історія України за

5 хвилин" від гурту ТНМК.