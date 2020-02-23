Alyona Alyona написала пісню в пам'ять про загиблого в теракті підлітка

Alyona Alyona написала сингл "Коли ховають молодих" у рамках проекту пам'яті Данила Дідіка
Alyona Alyona випустила пісню в рамках проекту пам'яті 15-річного активіста Данила Дідіка, який став жертвою теракту під час Маршу єдності в Харкові п'ять років тому. Зірка українського хіп-хопу підтримала ініціативу письменника і музиканта Руслана Горовія "Так працює пам'ять" і написала трек в пам'ять про хлопця.
Сингл "Коли ховають молодих" вийшов на YouTube-каналі артистки - у п'яту річницю резонансної трагічної події.
"Дізнавшись більше про його історію, я пригадала, як багато в своєму житті бачила утрат та поховань. І найболючіші серед них - похорони молоді", - розповіла Олена в описі під відеокліпом.
Alyona Alyona зазначила, що трек є "одою пам'яті" всім юнакам і дівчатам, чиї смерті їй довелося пережити і про яких довелося дізнатися.
"Це найстрашніше та найтяжче, що може бачити світ. Ця пісня - згадках про всіх, чиє життя обірвалося надто рано", - додала виконавиця.
Також Олена розповіла, що, коли вона почала вивчити історію трагедії та дізналася вік Данила, це відгукнулося в ній низкою спогадів.
"Коли я була маленькою, батьки не брали мене на похорон. Але коли я стала старшою, почали вмирати мої ровесники. Однокласник - 14 років, односельці - 20 років... Хтось від хвороби, хтось у бійці. Коли обривається молоде життя - це дуже страшно. Крики матері, сльози батька, натовп друзів. В цей день плаче все навколо тебе. Цю складну емоцію я вирішила висловити у новій пісні", - пояснює вона.
Відео: Alyona Alyona - сингл "Коли ховають молодих"
Вони хотіли крил, жити з ними на землі
Розправлених вітрил на своєму кораблі
Підкорених вершин, прямих попадань у ціль
Але життя - відбиток із літер на муці
Несуть молоді вінки, тільки ми не на Гаваях
І сказане колись знову сенсу набуває
В заплаканих очах все навколо завмирає
Вони сягли небес і тепер їх вже немає
З собою забирають сподівання
Надії матерів
А когось вдова чекає, при надії у дворі
Маряться знайомі кроки що ступають на поріг
Говорити щось погане про них - гріх
Вони хотіли жити би ще
Хей
Хотіли проживати свої дні серед натовпу людей
Змінювати світ способом своїх ідей
Ми живемо собі далі, а от їх нема ніде
Тільки літери вдавлені в камінь
Вміщають в собі певний підсумок того життя
Там зображення юне, щасливе, наповнене силами
Раптом пішло в небуття
Дайте повітря, дайте води
Коли ховають молодих
З криком у грудях, всесвіт затих
Коли ховають молодих
Всі бажання, мрії, сподівання
В яму
На сімейнім дереві гілки
В'януть
Лінія життя має в кінці
Пляму
Піднімаю очі догори
Гляну
Чергова підніжка
Ми на роздоріжжі
Хай життя мов книжка
А слова мов дріжджі
Виростуть і стануть
Селами й містами
Тим словесний танець
кого нема з нами
Я знаю що нас нагинають
І нас заривають
В землі нас чекА новосілля
Хай з нами роблять що хочуть
Вони ж бо не знають
Що наші тіла то насіння
Нагадаємо, 22 лютого 2015 року в Харкові в результаті теракту на місці загинули місцевий активіст Євромайдана Ігор Толмачов і підполковник міліції Вадим Рибальченко і поранено 11 осіб - учасники ходи з українськими прапорами. На наступний день 15-річний Данило Дідік, який в результаті вибуху отримав важку черепно-мозкову травму та впав у кому, помер. 24 лютого також помер ще один поранений в результаті вибуху - 18-річний студент Харківської Академії міського господарства Микола Мельничук. Смерть активістів настала через розрив протипіхотної міни.
Після загибелі підлітка Горовій звернувся до багатьох українських виконавців та музикантів із пропозицією написати пісню в пам'ять про нього. За допомогою ініціативи "Так працює пам'ять" відбудеться перейменування 11 ліцею Харкова на ліцей імені Данила Дідіка.
Ім'ям Данила Дідіка хочуть назвати ліцей у Харкові
Щоб надати цьому розголосу, до проекту підключилась велика кількість українських музикантів, які випустили пісні присвячені Данилу. В проекті вже взяли участь Беz Обмежень, KOZAK SYSTEM, Фіолет, Брати Гадюкіни, АНТИТІЛА та багато інші. Зокрема, частиною цього проекту стало гучне відео "Історія України за
5 хвилин" від гурту ТНМК.