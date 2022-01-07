В Алмати застрелили "батька казахського хіп-хопу": що відомо про його творчість (відео)

В Алмати, де тривають протести і проводиться жорстка "антитерористична операція" , був убитий відомий в Казахстані музикант і режисер Сакен Бітаєв - загибель настала в результаті кульового поранення.

Про це 7 січня повідомив журналіст Даніяр Аділбеков у своєму Facebook .

За його словами, трагічний випадок стався вчора в колишній столиці Казахстану Алмати. У момент стрілянини Сакен знаходився в машині разом з другом. Сам напад, каже журналіст, влаштували "мародери", які збиралися відібрати в артиста машину.

"Натовп підійшов ззаду і почав розкривати двері. Пацани дали по газах, а мародери почали стріляти в слід від'їжджаючої машині. Одна куля пробила Сакену легке і Сакена більше немає з нами", - йдеться в публікації.

Аділбеков зазначив, що отримавши кульове поранення, Сакен "помер миттєво, не дочекавшись швидкої допомоги".

Також повідомляється, що тіло загиблого не можуть забрати додому його батьки, оскільки "не вистачає поліцейських, щоб запротоколювати смерть".

Бітаєва Сакена він назвав "батьком казахського хіп-хопу", який здійснив значний вплив на музичну індустрію країни в цьому жанрі.

"Немає жодного репера в Казахстані хто не знає Salamalec sound - його дітище. Режисер від Бога - знімав різні речі для Салема, в тому числі й Пацанські історії", - пише Аділбеков і додає, що загиблий зараз "поруч з легендами - 2pac і BIG і старовиною Бобом Марлі".

Сакен Бітаєв, казахстанський музикант і режисер (facebook.com / Daniyar Adilbekov)

Що відомо про творчість Сакена Бітаєва

Потрібно сказати, що творчість Сакена Бітаєва насправді не так широко висвітлено на просторах інтернету - більше саме "під вивіскою" Salamalec sound. Пропонуємо вам ознайомитися з роботами артиста.

Так, наприклад, в мережі можна знайти кліп казахського виконавця в жанрі хіп-хоп, який знімав Сакен Бітаєв. Трек називається "Кровна Азія" - від артиста "Кай Пікі".

А щоб познайомитися з творчістю Бітаєва саме в музиці, можна послухати, наприклад, трек "Отбаси", виконаний казахським репером "G.H.A.D.". Музику для пісні склав Сакен разом з Ерланом Хайрушевим, Стеффом і Шапалаком.

З іншими музичними роботами від студії Salamalec Stuff, в якій працював Сакен Бітаєв, можна ознайомитися за цим посиланням.