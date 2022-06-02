Алергія на сезонний пилок: лікар розповіла про проблемні рослини, симптоми і лікування

Що зараз особливо викликає алергію

За словами фахівця, в даний час найбільше викликають алергію саме лугові та злакові трави.

"І проблема в тому, що вони непомітно цвітуть, пилок непомітний, але вони викликають максимальну кількість скарг у пацієнтів. Ще цвіте щавель", - каже лікар.

Крім того, сильним алергеном є квітка маргаритка для людей з алергічною реакцією до пилку полину, амброзії. Педіатр рекомендує не нюхати та не наближатися дуже близько до цієї яскравої квітки.

Також дуже багато людей страждають від пилку таких дерев, як олива, додала Руслевич.

"Але злакові трави, газони, трава нескошена - це зараз головна проблема", - звертає увагу лікар-алерголог.

Цвітіння сосни та тополя - не проблема

Вона також зазначила, що деякі люди помилково побоюються цвітіння сосни, але насправді її пилок в 2-3 рази більше, ніж пилок злаків, лугових трав, тому не викликає алергічної реакції.

"Так само вважають, що зараз квітне тополь, бачать пух, й це є алерген, але ні - це тільки подразнення слизової очей та носа. Проблема - у пилку злаків, тобто лугові трави, газонні трави. Потрібно уникати місць, де нескошена трава, газони, не дозволяти діткам нюхати квітки", - наголошує лікар.

Як визначити, чи є у вас алергія на пилок

Як правило, симптоми виникають сезонно. Фахівець розповіла, що у людини з'являється:

свербіння, в тому числі в ротовій порожнині та в очах,

чхання,

нежить,

утруднене дихання (через набряк слизової носа),

почервоніння очей,

кашель і хрипи.

Що робити при перших ознаках алергічної реакції

Перш за все, слід зменшити контакт з пилком, говорить алерголог.

"Якщо людина помітила, що на вулиці йому стає погано, вона має симптоми алергічного риніту чи алергічного кон'юнктивіту, то потрібно прийти додому, промити ніс сольовим розчином, "назальний душ", промити очі штучною сльозою, можна навіть прийняти душ, щоб змити все з волосся, переодягнутися і подивитися на симптоми", - розповіла Руслевич.

У випадках, якщо симптоми залишаються і стан не покращується, можна приймати антигістамінні препарати сучасного покоління, які можна приймати тривалий період сезону полінації.

"Якщо цього не достатньо, тоді вже лікарі призначають стероїдні препарати у ніс, очі. Якщо є проблеми з диханням, то навіть бронхорозширювальні препарати" - зазначає фахівець.

Яка профілактика

Щоб позбутися пилку в приміщеннях, слід робити вологе прибирання.

"Якщо ми використовуємо кондиціонери, то обов'язково потрібно зволожувати повітря для того, щоб це були несприятливі умови для поширення пилки", - сказала Руселевич.