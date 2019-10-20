Алергія на рибу: Комаровський розповів, як допомогти дитині

Євген Комаровський розповів, що робити у разі алергії на рибу, а також поділився важливими рекомендаціями. Відповідний пост опублікований на YouTube-акаунті.

"Коли виникає алергія на рибу бувають ситуації, коли є алергія на морську, але немає алергії на річкову рибу. Тому пробувати під наглядом лікарів однозначно треба", - пише Комаровський.

Якщо організм не хоче приймати певний продукт, то необхідно від нього відмовитися. Дитині потрібно пояснювати, які страви йому не можна, а також навчити цікавитися складом.

"Є величезна кількість продуктів, які включають в себе щось корисне, що є в рибі. Якщо дитина отримує достатню кількість тваринного білка, рослинні жири, то не варто себе накручувати - організму дитини всього вистачає.

Нагадаємо, що Комаровський різко висловився про лікування популярної "хвороби" новонароджених.