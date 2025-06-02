Алла Волкова призналась, почему хочет уменьшить грудь и какие уколы красоты делает

31-летняя Волкова призналась, что хочет уменьшить грудь в 2026 году.

"Я уже запланировала себе операцию в следующем году. Сделаю себе маленький (размер - ред.).", - отметила стендап-комикесса.

Она подчеркнула, что всю жизнь ей мешала большая грудь.

"У меня всю жизнь большая грудь, у меня очень болит спина. Плюс она уже не так выглядит, как когда тебе 16. В 16 она выглядела классно, в 31 - утереться и плакать", - отметила Волкова.

В то же время ее возлюбленному, юмористу Богдану Боярину, от которого она родила дочь, все нравится.

"Богдану все нравится. Но он сказал: "Если ты хочешь, делай, как хочешь", - подытожила она.

Также Демин спросил о так называемых уколах красоты.

"Губы я колола два года назад. Хочется ли сейчас? Та не знаю", - отметила Алла.

Ботокс Волкова колола до беременности и планирует продолжать.

"Ботокс я колола до беременности. Вот сейчас тоже пойду уколю. Ну это же просто косметологическая процедура", - отметила она.

Кто такая Алла Волкова

Будущая звезда стендапа родилась во Львовской области. Семья Аллы Волковой отыграла немаловажную роль в ее жизни и творчестве.

Ее мать родила Аллу в 18 лет, а сама комикесса - самая старшая из четырех сестер. В семье были сложные обстоятельства, в частности, проблемы с алкоголем у отца и дедушки. Это оставило след на мировоззрении Аллы и сформировало глубокий страх бедности.

Алла Волкова поступила в Киевский политехнический институт (КПИ) на юридический факультет. Однако проучилась первый курс и осознала, что эта профессия ей не подходит, и оставила обучение. До того как прийти в мир стендапа, девушка занималась организацией различных праздников, что стало ее первым опытом после учебы.

В 18 лет попала в абьюзивные отношения и сделала аборт по настоянию мужа.

Популярность пришла к Волковой в 2021 году - после того, как она начала заниматься стендапом.

В то же время Алла переживала непростой период - у нее была алкогольная зависимость.

"Ну прям жестко, я пила с 2021 до прошлого года, 2024-го. Я каждый день пила. Очень жестко, не просыхая. А до этого я пила раз в три дня, но пила тоже много", - рассказала она.

Пагубную привычку Волковой удалось побороть после того, как она узнала, что беременна.

В апреле 2025 года она впервые стала мамой.

Алла Волкова (фото: instagram.com/fkudz)