Алла Волкова призналась, почему хочет уменьшить грудь и какие уколы красоты делает
Украинская стендап-комикесса Алла Волкова призналась, что планирует уменьшить грудь. Кроме того, звезда поделилась своим отношением к инъекциям красоты и призналась, какие процедуры уже успела сделать.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Славе Демину в YouTube.
31-летняя Волкова призналась, что хочет уменьшить грудь в 2026 году.
"Я уже запланировала себе операцию в следующем году. Сделаю себе маленький (размер - ред.).", - отметила стендап-комикесса.
Она подчеркнула, что всю жизнь ей мешала большая грудь.
"У меня всю жизнь большая грудь, у меня очень болит спина. Плюс она уже не так выглядит, как когда тебе 16. В 16 она выглядела классно, в 31 - утереться и плакать", - отметила Волкова.
В то же время ее возлюбленному, юмористу Богдану Боярину, от которого она родила дочь, все нравится.
"Богдану все нравится. Но он сказал: "Если ты хочешь, делай, как хочешь", - подытожила она.
Также Демин спросил о так называемых уколах красоты.
"Губы я колола два года назад. Хочется ли сейчас? Та не знаю", - отметила Алла.
Ботокс Волкова колола до беременности и планирует продолжать.
"Ботокс я колола до беременности. Вот сейчас тоже пойду уколю. Ну это же просто косметологическая процедура", - отметила она.
Кто такая Алла Волкова
Будущая звезда стендапа родилась во Львовской области. Семья Аллы Волковой отыграла немаловажную роль в ее жизни и творчестве.
Ее мать родила Аллу в 18 лет, а сама комикесса - самая старшая из четырех сестер. В семье были сложные обстоятельства, в частности, проблемы с алкоголем у отца и дедушки. Это оставило след на мировоззрении Аллы и сформировало глубокий страх бедности.
Алла Волкова поступила в Киевский политехнический институт (КПИ) на юридический факультет. Однако проучилась первый курс и осознала, что эта профессия ей не подходит, и оставила обучение. До того как прийти в мир стендапа, девушка занималась организацией различных праздников, что стало ее первым опытом после учебы.
В 18 лет попала в абьюзивные отношения и сделала аборт по настоянию мужа.
Популярность пришла к Волковой в 2021 году - после того, как она начала заниматься стендапом.
В то же время Алла переживала непростой период - у нее была алкогольная зависимость.
"Ну прям жестко, я пила с 2021 до прошлого года, 2024-го. Я каждый день пила. Очень жестко, не просыхая. А до этого я пила раз в три дня, но пила тоже много", - рассказала она.
Пагубную привычку Волковой удалось побороть после того, как она узнала, что беременна.
В апреле 2025 года она впервые стала мамой.
Алла Волкова (фото: instagram.com/fkudz)
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