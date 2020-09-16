Алла Мазур вразила фото після боротьби з онкологією: я жива

Алла Мазур вразила фото після боротьби з раком (Колаж РБК-Україна)

Алла Мазур кардинально змінила імідж і показала себе з новою зачіскою

Українська телеведуча Алла Мазур з'явилася на обкладинці відомого французького журналу Marie Claire. Алла Мазур веде боротьбу з онкологією і вперше знялася без перуки. Вона вразила всіх своєю новою зачіскою і стильним чином.

Журнал Marie Claire присвятив Аллі Мазур свій новий випуск. Телеведуча зізналася, що боротьба і перемога над онко розділила її життя на "до" і "після". І цей день народження для телезірки не схожий на всі попередні. У центрі журналу - велике інтерв'ю Алли про пережите, про страхи, про любов і силу, про особистий досвід і поради, про цінності життя, про сина і батьків. Про це повідомляє ТСН.

"Привіт, мій новий рік! Я жива – і це найбільше досягнення минулого року. Постояла подумки на краю - і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися. І підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією під час пандемії. Але шанс одужати – є. І чим раніше почати, тим вище цей шанс. Мене надихнула одна глядачка. Вона написала: ваша робота в ефірі говорить нам, що перемогти можна. Тепер хочу показати, що і візуальних наслідків цієї боротьби особливо боятися не варто. Адже головне – очистити організм. А волосся відросте. І життя запропонує вам новий образ: який може виявитися несподівано симпатичним. Навіть модним і актуальним. Не бійтеся змін. Повірте в себе й у свої сили. Наповнюйте себе любов'ю. Тільки так ми можемо ділитися нею з іншими. Довіртеся Небу – там дивним чином підказують нам шлях", - сказала Алла Мазур.

Алла Мазур вразила зовнішнім виглядом після боротьби з онкологією (Фото: Пресслужба)

В журналі телеведучій присвятили одразу п'ять обкладинок, і скоро вийде фотоісторія та інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Алла Мазур вперше прокоментувала свою хворобу.

А також розповідали про те, що телеведуча Алла Мазур розповіла, що у неї онкологічне захворювання.