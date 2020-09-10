Як алкоголь впливає на ймовірність зараження COVID-19: лікар дав відповідь

Заразитися коронавірусом більше ризикують люди, які вживають алкогольні напої та тютюн. Причому підвищення ймовірності підхопити небезпечний вірус не залежить від того, наскільки часто чи багато пити і курити - мова йде про будь-які дози.

Річ у тому, що алкоголь і тютюн негативно впливають на мембрану, що перешкоджає проникненню інфекції в організм, і її проникність збільшується. Про це психіатр-нарколог Євген Брюн заявив в ході онлайн-конференції.

Лікар наголосив, що не тільки будь-яка доза алкоголю підвищує шанси заразитися коронавірусом - те ж саме стосується і тютюну.

"Своєю подразнюючою дією - смоли, різні речовини теж входять - (тютюн) руйнує мембрану, підвищує шанси заразитися", - сказав Брюн.

Також медик звернув увагу, що присутність алкоголю в організмі підвищує проникність мембрани.

"Мембрана в наших клітинах - це основний бар'єр, який перешкоджає проникненню інфекції", - заявив він.

Між тим нещодавно лікар Євген Комаровський розповів, як вилікувати COVID-19 за допомогою алкоголю. Відомий лікар також зазначив, що це, однак, можливо далеко не у всіх випадках.

Нагадаємо, що нещодавно медики пояснили більшу вразливість чоловіків перед коронавірусом.