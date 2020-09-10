Як алкоголь впливає на ймовірність зараження COVID-19: лікар дав відповідь

Алкоголь підвищує ризик заразитися коронавірусом (колаж РБК-Україна)

Виявляється, алкоголь підвищує шанси на зараження коронавірусом

Заразитися коронавірусом більше ризикують люди, які вживають алкогольні напої та тютюн. Причому підвищення ймовірності підхопити небезпечний вірус не залежить від того, наскільки часто чи багато пити і курити - мова йде про будь-які дози.

Річ у тому, що алкоголь і тютюн негативно впливають на мембрану, що перешкоджає проникненню інфекції в організм, і її проникність збільшується. Про це психіатр-нарколог Євген Брюн заявив в ході онлайн-конференції.

Лікар наголосив, що не тільки будь-яка доза алкоголю підвищує шанси заразитися коронавірусом - те ж саме стосується і тютюну.

"Своєю подразнюючою дією - смоли, різні речовини теж входять - (тютюн) руйнує мембрану, підвищує шанси заразитися", - сказав Брюн.

Також медик звернув увагу, що присутність алкоголю в організмі підвищує проникність мембрани.

"Мембрана в наших клітинах - це основний бар'єр, який перешкоджає проникненню інфекції", - заявив він.

Між тим нещодавно лікар Євген Комаровський розповів, як вилікувати COVID-19 за допомогою алкоголю. Відомий лікар також зазначив, що це, однак, можливо далеко не у всіх випадках.

Нагадаємо, що нещодавно медики пояснили більшу вразливість чоловіків перед коронавірусом.